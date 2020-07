Hé lộ hình ảnh sneaker của Nike đậm phong cách game

Mới đây một tài khoản Twitter vừa đăng tải hình ảnh phiên bản giày sneaker cổ điển của Nike với tên gọi Nike Blazer Mid '77 với logo Nike được thiết kế dạng pixel.

Nike Blazer được coi là một trong những thiết kế cổ điển nhất của Nike . Sau khi ra mắt phiên bản Nike Nintendo 64 Air Max 97 vào năm ngoái, lần này Nike trở lại với Blazer Mid '77 Vintage đậm chất game.

Bên cạnh N64 Air Max, Nike không còn xa lạ với thế giới game . Ngoài việc hợp tác với cả Nintendo và PlayStation , công ty giày cũng đã hợp tác với tư cách là nhà tài trợ chính thức cho các đội eSport như T1. Nhiều người dự đoán Blazer Mid '77 Vintage sẽ được chính thức lên kệ vào cuối năm nay với các màu trắng, đỏ thẫm, đen với dấu swoosh cổ điển được thể hiện dưới dạng pixel. Ngoài ra đôi giày cũng phát sáng trong bóng tối với nhiều kiểu swoosh khác nhau và cụm từ 'Just Do It' bao phủ xung quanh.

Theo một tweet tiếp trên tài khoản Sole Heat On Feet, có vẻ như Nike mô tả đôi giày như là "tôn vinh văn hóa game với nhiều chi tiết tinh tế và thiết kế mang tính biểu tượng”. Logo dạng pixel kết hợp với màu gradient ở đế giày làm tăng thêm sự khác biệt đồng thời phía cuối đôi giày là nơi bạn có thể gắn những sticker mặt cười để thể hiện phong cách riêng của từng người.

Hiện tại biệt danh chính thức cho đôi giày vẫn chưa được tiết lộ nhưng nhiều người đã bắt đầu gọi nó là "Have A Good Game" Blazer vì đây là cụm từ được in dọc theo gót chân. Nike còn có nhiều câu khẩu hiệu ấn tượng khác như "Have a Nike Day" và sản phẩm này dự kiến sẽ được ra mắt vào mùa thu 2020 và nhiều người tin rằng chúng sẽ được bán sạch rất nhanh.