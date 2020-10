Ngày phát hành Halo Infinite bị rò rỉ bởi Amazon

Sự chậm trễ của Halo Infinite đã gây ra sự thất vọng từ người hâm mộ Xbox . Sau cùng, Halo Infinite được lên kế hoạch trở thành tựa game ra mắt lớn nhất của hệ máy Xbox Series X. Tuy nhiên, ngày phát hành nó vẫn khiến các fan lo lắng.

Một danh sách Amazon đã cho biết một vài thông tin về Halo Infinite. Danh sách này dành cho cuốn sách The Art of Halo Infinite, một bộ sưu tập vũ khí, phương tiện, nhân vật phản diện, khung cảnh và nhiều tác phẩm nghệ thuật khác từ quá trình phát triển của Halo Infinite. Danh sách ngày phát hành trên Amazon cho The Art of Halo Infinite được dự kiến vào ngày 29/6/2021.

Một số người đoán rằng ngày phát hành The Art of Halo Infinite có thể trùng với ngày ra mắt của chính Halo Infinite. Tuy nhiên, vẫn có nhiều giả thuyết khác. Dù ngày phát hành The Art of Halo Infinite là chắc chắn nhưng vẫn có thể không trùng với ngày phát hành Halo Infinite.