Rộ tin đồn Far Cry 6 ra mắt vào tháng 3.2021

Ubisoft có kế hoạch ra mắt 5 game AAA trong khoảng thời gian từ tháng 4.2020 đến tháng 3.2021, 3 trong số đó là Watch Dogs Legion , Gods and Monsters và Rainbow Six Quarantine, nhưng chưa có thông tin nào về 2 tựa game còn lại ngoài việc tuyên bố rằng chúng là một phần của một trong những tựa game lớn nhất. Tuy úp mở như vậy nhưng cộng đồng đang đồn đoán có vẻ 2 tựa game này là Assassin's Creed và Far Cry 6

Thông tin này đến từ Jason Schreier của Kotaku. Schreier được biết đến là một trong những nguồn đáng tin cậy nhất trong ngành công nghiệp game, vì vậy tuyên bố của anh ấy rất có trọng lượng. Schreier không nói chi tiết về Far Cry mới, mà chỉ nói rằng đây là một trong những game mà Ubisoft có kế hoạch ra mắt từ nay đến tháng 3.2021.

Nếu thông tin của Schreier là chính xác, thì điều này có nghĩa là game thủ có thể được cập nhật thông tin về Far Cry 6 tại sự kiện E3 2020 trong cuộc họp báo của Ubisoft. Điều đó cũng có nghĩa là tựa game Assassin's Creed mới cũng có thể sẽ được công bố vào thời điểm đó.

Cần lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên có tin đồn về một game Far Cry mới đang được phát triển. Trước đó, đã có tin đồn về một trò chơi Far Cry lấy nhiều người chơi làm trung tâm được cho là đang được phát triển tại Ubisoft Berlin. Có thể Schreier đang đề cập đến tựa game này nếu anh ấy không nói về Far Cry 6.

Ngoài ra các nguồn tin khác cho rằng Far Cry 6 đang được phát triển bởi 2 studio khác nhau của Ubisoft. Rõ ràng, Far Cry 6 đang được thực hiện tại Ubisoft Toronto và Ubisoft Refelctions, mặc dù điều này vẫn chưa được xác nhận. Tựa game Far Cry luôn bám sát công thức thế giới mở của Ubisoft, nhưng có vẻ họ không có dự định phát hành các phần tiếp theo. Tuy nhiên mọi thứ chỉ là suy đoán tại thời điểm này. Các game thủ sẽ phải chờ đợi thông tin chính thức để tìm hiểu thêm về game.

Far Cry 6 được đồn là đang được phát triển cho các nền tảng hiện chưa xác định.