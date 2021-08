Sở Lưu Hương Mobile được VNG phát hành với tên gọi Nhất Mộng Giang Hồ

Nhất Mộng Giang Hồ VNG (tên gốc là A dream of Jianghu) là game MMORPG đề tài kiếm hiệp được xây dựng từ thế giới võ hiệp đặc sắc của nhà văn võ hiệp từ Đài Loan với bút danh Cổ Long. Đây là sản phẩm chiến lược của NetEase trong thể loại nhập vai kiếm hiệp thế giới mở, đã được phát hành tại nhiều quốc gia với tên gọi Sở Lưu Hương Mobile. Game này được cộng đồng game thủ quốc tế đánh giá rất cao và lượng người trải nghiệm tương đối khủng.

Được đánh giá là “một giang hồ rộng lớn, chân thực và vô cùng tự do”, Nhất Mộng Giang Hồ VNG mang đến một không gian rộng lớn - một thế giới mở đúng nghĩa với tổng diện tích lên đến hơn 20 triệu mét vuông. Các bản đồ liên kết chặt chẽ với nhau, không có tường rào cách trở, không có giới hạn di chuyển. Người chơi có thể cưỡi tuấn mã du ngoạn giang hồ hoặc thi triển khinh công đi khắp sơn hà, thỏa sức phiên bạt của mình.

Theo chia sẻ của “cha đẻ” NetEase, Nhất Mộng Giang Hồ VNG chính là bước đột phá và đổi mới của nhà phát triển này trong phân khúc game nhập vai kiếm hiệp. Chính vì thế, game được đội ngũ phát triển dành nhiều tâm huyết và công sức để tái hiện một giang hồ chân thực đến từng chi tiết. Từ sự tỉ mỉ trong khâu thiết kế cho đến Theo chia sẻ của “cha đẻ” NetEase, Nhất Mộng Giang Hồ VNG chính là bước đột phá và đổi mới của nhà phát triển này trong phân khúc game nhập vai kiếm hiệp. Chính vì thế, game được đội ngũ phát triển dành nhiều tâm huyết và công sức để tái hiện một giang hồ chân thực đến từng chi tiết. Từ sự tỉ mỉ trong khâu thiết kế cho đến công nghệ đồ họa tiên tiến, Nhất Mộng Giang Hồ VNG được kỳ vọng sẽ đưa người chơi vào một thế giới rộng lớn đậm màu sắc cổ phong, đặc tả chân thực phong cách võ hiệp Cổ Long.

Đặc biệt hơn, điều làm nên thành công của Nhất Mộng Giang Hồ trên thị trường quốc tế chính là lối chơi khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm cùng loại. Cũng theo chia sẻ của đội ngũ phát triển, game này theo đuổi “trải nghiệm tự do ở mức độ cao hơn” cho dòng MMORPG võ hiệp truyền thống: tự do trưởng thành, tự do tương tác, tự do lựa chọn hướng đi của mình. Mục tiêu cốt lõi của gameplay chú trọng tự do này là giới thiệu thế giới võ hiệp thực sự cho người chơi, qua đó thỏa sức lựa chọn cách thức hành tẩu giang hồ của riêng mình.

Ngoài ra, Nhất Mộng Giang Hồ VNG hứa hẹn tạo điều kiện tối đa cho người chơi khi có thể trải nghiệm game trên mọi nền tảng từ mobile đến PC.