Tin tức nóng hổi về Epic Games Store, Dying Light 2… các game thủ không thể bỏ lỡ

Hôm nay, ngày 27.5.2021 được cho là một ngày đáng nhớ đối với các game thủ khi các công ty sẽ tung ra hàng loạt các nội dung giới thiệu ra mắt các tựa game mới . Dưới dây là tổng hợp các thông tin nóng hổi trong làng game thế giới như Epic Games Store , Dying Light 2… mà bạn không nên bỏ qua:

Các tựa game bí ẩn của Epic Games Store

Từ lâu Epic Games Store thu hút người dùng mới chủ yếu thông qua các quà tặng ấn tượng. Epic Games Store đã mang đến một số trò chơi cấu hình cao hoàn toàn miễn phí như Grand Theft Auto 5 và gần đây là NBA 2K21. Được biết Epic Games Store sắp hé lộ các tựa game bí ẩn khác vào ngày 27.5, theo đó người dùng sẽ có thể sở hữu các game miễn phí mà không phải trả một xu nào.

Horizon Forbidden West

Vài năm trở lại đây Sony đã tự tổ chức sự kiện giới thiệu game State of Play mà không thông qua các sự kiện chung. Tương tự như Nintendo Directs, sự kiện State of Play nhằm cập nhật cho người hâm mộ PlayStation về các trò chơi PS4 và PS5 sắp tới. Sự kiện Sony State of Play tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 27.5 lúc 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương và sẽ kéo dài khoảng 20 phút. Theo Sony, sự kiện này sẽ bao gồm khoảng 14 phút giới thiệu gameplay mới của Horizon Forbidden West, vì vậy phần còn lại của chương trình có thể tập trung vào các tựa game khác.

Sonic The Hedgehog

Các game thủ sẽ phải lựa chọn giữa sự kiện Horizon Forbidden West State of Play hoặc theo dõi sự kiện Sonic the Hedgehog dự kiến diễn ra cùng lúc, 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương. Sự kiện Sonic the Hedgehog nhằm kỷ niệm 30 năm nhượng quyền thương mại và dự kiến sẽ có một số thông báo về tựa game Sonic the Hedgehog. Hiện tại vẫn chưa có tin tức về loạt game Sonic the Hedgehog, vì vậy sự kiện này sẽ đặc biệt thú vị đối với những người hâm mộ linh vật của Sega.

Mặc dù sự kiện Sonic the Hedgehog dự kiến sẽ tập trung gần như hoàn toàn vào các dự án game mới nhưng cũng có thể sự kiện này sẽ liên quan đến các thông tin khác về Sonic the Hedgehog. Netflix đang triển khai một phim hoạt hình Sonic the Hedgehog mới dự kiến ra mắt vào năm 2022, trong khi phần tiếp theo của phim Sonic the Hedgehog cũng đang trong quá trình phát triển và cũng sẽ phát hành vào năm 2022.

The Dark Pictures: House Of Ashes

Bên cạnh Horizon Forbidden West và Sonic Central, còn có phần tiết lộ về gameplay của The Dark Pictures: House of Ashes. Nhà phát hành Bandai Namco đã xác nhận rằng họ sẽ tiết lộ gameplay của The Dark Pictures: House of Ashes vào lúc 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương vào ngày 27.5. The Dark Pictures: House of Ashes sẽ ra mắt thích hợp trên hệ máy console thế hệ tiếp theo. Trong game người chơi khám phá một ngôi đền của người Sumer trên sa mạc Iraq.

Dying Light 2

Dying Light 2 lần đầu tiên được công bố tại E3 2018 với một đoạn trailer tiết lộ ấn tượng khiến người hâm mộ của dòng game này khá hào hứng. Thật không may, tin tức về Dying Light 2 tương đối ít kể từ khi tiết lộ tại E3. Năm nay, người hâm mộ Dying Light 2 đã được xem một số gameplay mới và chi tiết về những gì họ có thể mong đợi từ trò chơi, bất chấp những tin đồn liên quan đến hậu trường phát triển game.

Mặc dù có vẻ là một con đường hơi chông gai cho Dying Light 2, nhưng có vẻ như người hâm mộ có thể sẽ nhận được một tiết lộ lớn vào ngày 27.5. Techland vẫn chưa hé lộ thông tin nào sẽ được công bố, nhưng những người quan tâm nên theo dõi kênh Twitch của Techland lúc 12 giờ trưa theo giờ Thái Bình Dương. Có thể ngày phát hành Dying Light 2 cuối cùng cũng sẽ được công bố, nhưng cũng có khả năng người hâm mộ sẽ được xem một số gameplay mới mẻ.

Các game mới sẽ ra mắt

Có rất nhiều tựa game được phát hành vào ngày 27.5, dưới đây là một số tựa game tiêu biểu:

- Earth Defense Force: World Brothers (PC/PS4/Switch)

- Fighting EX Layer: Another Dash (Switch)

- MechWarrior 5: Mercenaries (Xbox One/Xbox Series X)

- Super Bomberman R Online (PC/PS4/Switch)

- Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (PC/PS4/Switch/Xbox One)

E3 sắp diễn ra

E3 2021 sẽ diễn ra từ ngày 12.6 và kéo dài đến ngày 15.6 và dự kiến sẽ tiết lộ các tựa game và các tin tức chấn động. Ngoài ra còn có tin đồn về sự kiện Pokemon Presents sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó vào đầu tháng 6, mặc dù chi tiết về ngày phát hành Pokemon Brilliant Diamond và Shining Pearl và Pokemon Legends: Arceus vẫn chưa được công bố.

Ngoài những thông tin về Epic Games Store, Dying Light 2… kể trên các bạn quan tâm những thông tin nào, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại phần bình luận nhé.