Top 5 thành tựu khó và dễ đạt nhất của Grand Theft Auto V

Một số game thủ thích săn lùng những chiếc cúp trong Grand Theft Auto V để nghe tiếng “ding” đi kèm với một chiếc cúp. Rockstar Games nổi tiếng với một loạt thành tựu khó đạt, trong khi Red Dead Redemption II và Grand Theft Auto IV thì “hành hạ” người chơi với những nhiệm vụ kéo dài hàng giờ để hoàn thành.

Khó: Live A Little

Để có được chiếc cúp này, game thủ phải mua những chiếc xe trị giá 8.000.000 USD được phát hành cùng với bản cập nhật The Heist. Mặc dù có khả năng kiếm được nhiều tiền từ việc hoàn thành tất cả các vụ trộm, nhưng tỷ lệ game thủ sẵn lòng tiêu số tiền đó là đếm trên đầu ngón tay nếu không nói là bất khả thi. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này game thủ sẽ có một kho xe đẹp gồm cả máy bay trực thăng và xe thể thao , nhưng bấy nhiêu đó đó là chưa đủ để người chơi bỏ ra số tiền khủng như vậy.

Dễ: Crew Cut

Nhiệm vụ này yêu cầu game thủ hoàn thành nhiệm vụ trực tuyến với team. Nếu một người đang chơi Grand Theft Auto Online trên PS4, rất có khả năng họ đã kiếm được chiếc cúp này. Nếu nhân vật của bạn trên PS3 đã có chiếc cúp này, nó sẽ tự động mở khóa trên phiên bản PS4

Khó: Solid Gold, Baby!

Chiếc cúp này yêu cầu người chơi mở khóa 70 huy chương vàng cho bất kỳ nhiệm vụ cốt truyện nào hoặc nhiệm vụ Strangers and Freaks. May mắn thay, rất nhiều nhiệm vụ Strangers and Freaks không có giới hạn thời gian và có những mục tiêu đơn giản để người chơi đạt được. Nhưng những nhiệm vụ cốt truyện mang đến rất nhiều thử thách.

Dễ: Orbital Obliteration

Nhiệm vụ này yêu cầu game thủ “kết liễu” một nhân vật khác bằng một khẩu súng thần công quỹ đạo trong Grand Theft Auto Online. Người chơi sẽ cần mua một boong-ke và nâng cấp nó thành súng thần công quỹ đạo. Với 1.000 USD, nhiệm vụ này cũng khá dễ để hoàn thành.

Khó: San Andreas Sightseer

Nhiệm vụ này đòi hỏi người chơi phải khám phá toàn bộ bản đồ, có nghĩa là không để lại khoảng trống màu xám nào. Rất khó để thực hiện nhiệm vụ này vì có những hòn đảo nhỏ xung quanh bờ biển San Andreas, và toàn bộ những hòn đảo này đương nhiên cũng phải được khám phá.

Cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ là bay xung quanh bản đồ trên một chiếc máy bay, cố gắng khám phá tất cả các ngọn núi xung quanh bản đồ. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, người chơi sẽ biết rất rõ về San Andreas.

Dễ: Numero Uno

Nhiệm vụ này đòi hỏi game thủ phải chiến thắng tất cả các mini game trong Grand Theft Auto Online. Nghe có vẻ khó khăn, nhưng không đến mức quá khó. Game thủ phải chiến thắng tất cả các loại chủng tộc, deathmatch, tấn công băng đảng, nhiệm vụ sinh tồn và các mini game được tìm thấy trên bản đồ.

Chơi với bạn bè sẽ giúp việc hoàn thành nhiệm vụ này dễ dàng hơn. Thêm vào đó, đây cũng là một cách thú vị để trải nghiệm phong cách đặc trưng của Grand Theft Auto Online.

Khó: Above The Law

Để đạt cấp 100 trong game Grand Theft Auto V là không dễ. May mắn thay, game thủ có thể chuyển nhân vật của mình từ PS3 mà vẫn giữ được cấp độ. Điều này rất hữu ích nếu bạn đã gần đạt cấp 100 trên PS3, bạn sẽ không phải bắt đầu “cày” lại từ level 1.

Dễ: Kifflom!

Người chơi phải đóng vai Michael de Santa và tham gia Chương trình Epsilon để hoàn thành nhiệm vụ này. Cùng với chiếc cúp, game thủ còn được một chiếc xe độc nhất và khoảng 2 triệu USD.

Khó: A Mystery, Solved

Nhiệm vụ này yêu cầu người chơi tìm đồ vật trên bản đồ. Khi tất cả các đồ vật được tìm thấy, họ sẽ khám phá ra một bí mật lớn trong Vinewood. Nhiệm vụ phụ này có liên quan đến vụ giết hại một nữ diễn viên từ quá khứ và người chơi thu thập các mẩu thư để tìm ra ai đã làm điều đó. Khi tất cả manh mối được tìm thấy, người chơi phải đến gặp người đó và đối đầu với họ, sau đó chiếc cúp sẽ xuất hiện.

Dễ: Out Of Your Depth

Trong nhiệm vụ này người chơi phải bị ăn bởi một con cá mập . Đi ra vùng nước sâu hơn xung quanh San Andreas sẽ xuất hiện một con cá mập, một chấm đỏ trên radar có nghĩa là một con cá mập đang ở gần. Tất cả những gì người chơi phải làm là để cho cá mập “ăn” họ.