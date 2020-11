BenQ Zowie XL2546K – Màn hình 240Hz chuyên dụng cho eSports

Màn hình là một trong những thiết bị quan trọng trong việc đem lại trải nghiệm game tốt, đặc biệt trong các cuộc thi đấu. BenQ Zowie XL2546K với các tính năng thú vị cùng tốc độ quét màn hình cao – 240Hz – sẽ là lựa chọn đáng giá giúp game thủ có được lợi thế trong hầu hết các tựa game.

Thiết kế

Tiếp nối những thành công mà màn hình XL2546 (ra mắt năm 2016) đem lại, Zowie giới thiệu đến người dùng eSports sản phẩm XL2546K.

Với màn hình mới nhất của mình, BenQ đã cải thiện khả năng tùy chỉnh độ cao cũng như góc nghiêng để tối ưu hóa không gian trải nghiệm của game thủ, đồng thời đem lại sự thoải mái cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Cũng giống như các phiên bản trước, XL2546K cũng được trang bị 2 tấm chắn bên hông để giúp game thủ hạn chế sự phản chiếu của các nguồn sáng từ bên ngoài. Thiết kế không ốc giúp người dùng có thể tháo lắp một cách dễ dàng mà không cần đến các công cụ hỗ trợ. Tông màu chủ đạo của màn hình là đỏ và đen, khá hầm hố và ngầu, phù hợp với nhóm người dùng là game thủ.

BenQ đã làm cho chân đế nhỏ hơn, nhưng vẫn đảm bảo cứng cáp và có thể đứng chắc chắn trên bàn làm việc. Với việc thu nhỏ chân đế, game thủ có thêm nhiều không gian trên bàn và có thể bố trí XL2546K ở cả các bàn chơi game nhỏ gọn. Các nút bấm của màn hình được đặt ở mặt sau, rất dễ thao tác và làm quen.

Các màn hình phục vụ cho nhu cầu thể thao điện tử luôn cần có một giá đỡ tai nghe, bởi đây là một phụ kiện không thể thiếu của bất kì game thủ nào. Zowie XL2546K có nhiều cổng kết nối, như 3 cổng HDMI 2.0, 1 cổng DP 1.2 và 1 cổng cắm tai nghe.

Với việc trang bị cho màn hình tấm nền Fast Liquid Crystal, game thủ sẽ được hưởng lợi rất nhiều về mặt trải nghiệm do tốc độ phản hồi 0,5ms GtG mà XL2546K đem lại. Cũng giống như những màn hình dành cho thể thao điện tử khác của Zowie, XL2546K có thiết kế tinh giản, không có hệ thống đèn RGB.

Hiệu năng

BenQ Zowie XL2546K sử dụng tấm nền TN 24,5 inch với độ phân giải 1920x1080p, có tốc độ quét 240Hz, rất phù hợp cho các nhu cầu thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp cũng như các game thủ khó tính. Chất lượng hình ảnh mà sản phẩm tái tạo rất ổn, và chỉ với một chút điều chỉnh, sản phẩm cũng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như xem phim, lướt web hay thậm chí là sáng tạo nội dung.

Màn hình được tích hợp khá nhiều tính năng thú vị. Black eQualizer là một trong số đó, cho phép game thủ “nhìn rõ hơn trong bóng đêm” do bản thân thiết bị tự tăng sáng trong các khu vực tối trong game mà không làm cháy sáng phần còn lại của khung cảnh. Qua đó, game thủ có thể nhận diện được các đối thủ đang nấp trong những vị trí trọng yếu của bản đồ. Đó là một trong những lợi thế mà các game thủ CS: GO, PUBG hay Valorant có thể hưởng lợi được từ XL2546K. Cả 3 tựa game đều yêu cầu một màn hình có tốc độ quét cao (từ 144Hz trở lên) do thuộc vào thể loại FPS, và cũng có chứa rất nhiều góc khuất, tối trong bản đồ. Việc kích hoạt Black eQualizer sẽ giúp các xạ thủ có được một chút lợi thế khi phải di chuyển qua các khu vực tối hoặc quan sát các bụi rậm từ xa.

Bên cạnh đó, XL2546K còn được trang bị tính năng độc quyền của Zowie là Dynamic Accuracy+ (DyAc+). Chế độ Low Blue Light giúp giảm bớt ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, đem lại tông màu ấm áp hơn khi sử dụng màn hình trong bóng tối. BenQ cũng cho phép bạn tắt chế độ này đi nếu không thích.

Game thủ có thể sử dụng phần mềm của Zowie để tinh chỉnh màn hình. Ngoài ra, XL2546K còn hỗ trợ công nghệ AMD FreeSync, hướng đến việc chống xé hình và giảm thiểu tình trạng giật hình do sự không đồng bộ giữa tốc độ quét màn hình và khả năng xuất hình của máy tính.

Trải nghiệm game với màn hình 240Hz là rất khác so với các tốc độ quét 144Hz hay 60Hz, và hoàn toàn có thể cảm nhận được kể cả với người dùng không chuyên. XL2546K không có hiện tượng bóng ma, nhòe hình hoặc “chảy sáng” trong bất kì điều kiện sử dụng nào.

Sản phẩm được bán ra trên Lazada và Shopee với mức giá 13,2 triệu đồng. Game thủ có thể tham khảo thêm thông tin về XL2546K tại trang web chính thức của Zowie: https://zowie.benq.com/vi/product/monitor/xl-k/xl2546k.html

Kết luận

Zowie XL2546K thực sự là một trong những sản phẩm đáng sở hữu đối với những người dùng trong ngành thể thao điện tử. Màn hình có thiết kế tiện dụng, chân đế gọn gàng và tích hợp nhiều tính năng hấp dẫn.