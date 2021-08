Dải sản phẩm RAM Kingston FURY mới lên kệ tại Việt Nam

Kingston FURY Renegade DDR4 · Bộ tản nhiệt nhôm màu đen toát lên vẻ mạnh mẽ: Bộ tản nhiệt bằng nhôm màu đen huyền vô cùng ăn khớp với bo mạch in PCB giúp thiết bị của bạn luôn hoạt động mượt mà và trông thật sành điệu.

· Cấu hình tối ưu cho Intel XMP: Công nghệ Cấu hình bộ nhớ Intel Extreme giúp việc ép xung trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần chọn một trong các cấu hình tích hợp sẵn, được điều chỉnh thủ công trong BIOS của bạn để tận dụng lợi ích của việc ép xung mà không cần phải tự điều chỉnh thời gian bộ nhớ theo cách thủ công.

· Tương thích với AMD Ryzen: Trang bị cho hệ thống của bạn một bộ nhớ có thể tương thích với Ryzen và sẽ tích hợp liền mạch với hệ thống chạy trên AMD. Một công cụ tăng hiệu suất đáng tin cậy và tương thích cho dàn máy của bạn.

· Độ tin cậy được đảm bảo với dịch vụ bảo hành trọn đời: 100% mô-đun bộ nhớ Kingston FURY được thử nghiệm về tốc độ để đảm bảo không gặp lỗi sản xuất và vật liệu. Renegade DDR4 được đảm bảo về chất lượng dựa trên dịch vụ bảo hành trọn đời cùng hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành của hãng. Kingston FURY Beast DDR4 · Tương thích với Intel XMP: Các kỹ sư của chúng tôi đã định hình sẵn các Cấu hình Bộ nhớ Intel Extreme được thiết kế để tối đa hóa hiệu năng của các mô-đun bộ nhớ, có thể đạt tốc độ lên đến 3733MHz.

· Tương thích với AMD Ryzen: Mua bộ nhớ tương thích với Ryzen và tích hợp mượt mà với hệ thống AMD của bạn. Một bản nâng cấp hiệu năng đáng tin cậy và tương thích cho hệ thống của bạn.

· Tính năng Plug N Play– Tự động ép xung lên đến 2666MHz: Là giải pháp nâng cấp Plug N Play đơn giản và dễ dùng, bộ nhớ Kingston FURY Beast DDR4 RGB sẽ tự động ép xung lên tốc độ công bố cao nhất mà BIOS hệ thống cho phép. Kingston FURY Impact DDR4 · Hiệu năng SODIMM mạnh mẽ: Tối đa hóa bộ nhớ của bạn và cải thiện trải nghiệm chơi game, đa tác vụ cũng như khả năng kết xuất.

· Chức năng tự động ép xung với tính năng Plug N Play: Impact DDR4 tự động ép xung lên tần số cao nhất được công bố.

· Cấu hình tương thích với Intel XMP: Các kỹ sư của chúng tôi đã định sẵn Cấu hình Bộ nhớ Intel Extreme cho bạn – đây là các cấu hình được thiết kế để tối đa hóa hiệu năng của các mô-đun bộ nhớ và giúp đạt tốc độ tối đa đến 3200MHz.

· Tương thích với AMD Ryzen: Trang bị cho hệ thống của bạn một bộ nhớ có thể đi đôi với AMD Ryzen và sẽ tích hợp liền mạch với mô đun SODIMM, chạy trên AMD. Là công cụ tăng hiệu năng đáng tin cậy và tương thích cho dàn máy của bạn.

· Hiệu năng cao hơn và ít tiêu thụ điện năng: Vận hành hệ thống hiệu quả, không lo bị nóng với điện áp thấp 1,2V của Impact DDR4.

· Hình dáng nhỏ gọn, thiết kế đẹp mắt: Bo mạch in PCB màu đen cùng thiết kế nhãn in nhiệt đẹp mắt mang đến phong cách ấn tượng cho một linh kiện nhỏ gọn.