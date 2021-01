Điện thoại game 90Hz tốt nhất mùa mua sắm đầu năm 2021

Từ nhóm sản phẩm phổ thông cho đến trung cấp, chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một điện thoại có màn hình 90Hz để đem lại trải nghiệm mượt mà cũng như khả năng chiến game tốt.

Sau đây là các điện thoại có màn hình 90Hz tốt nhất tại thị trường Việt Nam trong năm 2020, vẫn đang được tiếp tục kinh doanh. Đây sẽ là những thiết bị mà bạn có thể sở hữu để chào đón năm mới, giải trí trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Cho dù là chơi game, xem phim hay lướt YouTube, Facebook, thì các điện thoại này chắc chắn sẽ đem lại sự mượt mà vượt trên mong đợi.

OnePlus Nord 5G

OnePlus là một trong những hãng mới đặt nền móng tại thị trường Việt Nam sau khi tạo ấn tượng mạnh ở các quốc gia khác trên thế giới với các điện thoại cấu hình mạnh, thiết kế đẹp và công nghệ tiên tiến. OnePlus Nord 5G là một trong những chiếc điện thoại có 5G đầu tiên trong năm 2020 tại thị trường Việt Nam. Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 765G, có sức mạnh dư dùng cho các nhu cầu chiến game ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, khả năng xử lý đồ họa của Nord 5G cũng khá tốt, qua đó bạn có thể quay video độ phân giải cao rồi xử lý và chia sẻ lên mạng xã hội mà không cần đến thiết bị thứ 3. Để gánh được màn hình độ phân giải FullHD+ với tốc độ quét 90Hz và tấm nền AMOLED, Nord 5G được trang bị 12GB RAM và bộ nhớ trong 256GB, giúp máy hoạt động đa nhiệm mượt mà, cũng như lưu trữ nhiều tựa game và nội dung giải trí. Thiết kế của sản phẩm nhìn chung khá sành điệu, hiện đại và phù hợp cho những người dùng trẻ tuổi. Đây là một trong những sản phẩm có giá không mềm, nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì người dùng bỏ ra. OnePlus cũng đem lại cho người dùng một lựa chọn khác có mức giá thấp hơn nhiều so với Nord 5G, là N10. OnePlus N10 dù hạ thấp vi xử lý xuống Snapdragon 690, nhưng vẫn giữ lại màn hình chất lượng với tốc độ quét 90Hz và kết nối 5G.

OPPO Reno5

OPPO luôn có các sản phẩm tầm trung chất lượng, và dải điện thoại Reno luôn chiếm được sự yêu thích của người dùng. Bản thân Reno nói chung và Reno5 nói riêng đều có số lượng đặt hàng trước rất lớn, trong đó Reno5 chạm ngưỡng 42.000 đơn đặt cọc. Mặt lưng của Reno5 là sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ chế tác, với lớp phủ Reno Glow được cải tiến, phát sáng và đem lại sự nổi bật khi cầm máy trên tay. Màn hình của OPPO có chất lượng hiển thị tốt xuyên suốt các dòng thiết bị, và Reno5 với tấm nền AMOLED cùng tốc độ quét 90 Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180 Hz, sẽ đem lại trải nghiệm hình ảnh trung thực, trải nghiệm game nhạy và xem phim mượt mà. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 720G kết hợp cùng 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, đảm bảo đủ dùng cho các tác vụ hiện tại. Cụm máy ảnh trên Reno5 cũng được nâng cấp so với trước, có nhiều bộ lọc và tính năng thú vị giúp người dùng tự tin thể hiện phong cách cá nhân. ColorOS 11.1 giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tiết kiệm năng lượng sử dụng lên mức tối đa, kể cả khi kích hoạt liên tục tốc độ quét 90Hz.

Vivo X50 Pro

Vivo X50 Pro là một lựa chọn khác trong dải sản phẩm có màn hình 90Hz. Máy cũng được trang bị vi xử lý Snapdragon 765G cùng 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Màn hình của điện thoại khá lớn, 6,56 inch với tấm nền SAMOLED cùng cảm biến vân tay ẩn bên dưới. Hướng đến không chỉ trải nghiệm mượt mà trong các nhu cầu chơi game, giải trí, thiết bị có cụm 4 máy ảnh mặt sau với chất lượng tốt, có khả năng chống rung ấn tượng. Người dùng có thể kích hoạt khả năng chống rung này ngay cả trong lúc chụp cũng như quay phim. Nếu eo hẹp về ngân sách, người dùng có thể hạ xuống Vivo X50 với mức giá thấp hơn, trong đó phần cứng của điện thoại bị giảm đi một chút so với X50 Pro, nhưng vẫn giữ được một số tính năng chụp ảnh chất lượng, và màn hình 90Hz.

Realme 7

Đây là sản phẩm tiếp nối các thành công của Realme 6 trước đây, với nhiều cải tiến chất lượng. Cụ thể, Realme 7 có vi xử lý Helio G95 đem lại khả năng chơi game ở tốc độ quét 90Hz mượt mà so với mức chi phí đầu tư, cụm máy ảnh tốt, pin dung lượng lớn và sạc nhanh 30W. Realme 7 cũng là một điện thoại có màn hình 90Hz tốt đáng sở hữu, đem lại trải nghiệm game và giải trí tốt hơn rõ rệt so với các màn hình 60Hz truyền thống. Kích thước màn hình 6,5 inch với tấm nền IPS LCD cùng độ phân giải FullHD+ đảm bảo vừa vặn cho các nhu cầu giải trí, cầm nắm và sử dụng. Helio G95 là phiên bản nâng cấp của dải SoC chuyên game của MediaTek. Kết hợp cùng 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, Realme 7 đảm bảo thỏa mãn được hầu hết các nhu cầu sử dụng của người dùng. Nếu dư dả hơn một chút, bạn có thể xem qua Realme 7 Pro với thiết kế, cách bố trí cụm máy ảnh khác một chút so với Realme 7. Tuy nhiên, máy vẫn có màn hình 90Hz và nâng cấp vi xử lý lên Snapdragon 720G và 256GB dung lượng bộ nhớ trong.

OPPO A53

Có lẽ đây là chiếc điện thoại có tốc độ quét màn hình 90Hz giá thấp nhất thị trường hiện nay. Dù chỉ sở hữu cấu hình khiêm tốn là vi xử lý Snapdragon 460, nhưng với kích thước 6,5 inch và độ phân giải HD+, OPPO A53 vẫn đem lại trải nghiệm mượt mà ở nhiều tác vụ. Theo thử nghiệm Snapdragon 460 đạt khoảng 140.000 điểm AnTuTu, là một con số không quá tệ khi so với các SoC tầm trung của những năm trước. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn đáng giá cho những game thủ phổ thông muốn có được trải nghiệm màn hình 90Hz.

Có thể thấy, người dùng trong phân khúc tầm trung có nhiều lựa chọn điện thoại tầm trung với tốc độ quét màn hình 90Hz trong năm 2021 hơn trước, với nhiều mức giá khác nhau. Với tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ có nhiều hơn nữa các thiết bị hỗ trợ tốc độ quét này trong năm nay, và dĩ nhiên giá thành cũng sẽ dễ chịu hơn. Đó là nhờ các vi xử lý tầm trung mới đến từ Qualcomm cũng như MediaTek có đủ sức mạnh để gánh các màn hình độ phân giải cao và tốc độ quét lớn sẽ giúp giảm giá thành của những sản phẩm cũ vốn đã đủ sức mạnh để làm được điều này.