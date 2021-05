Galaxy M12 - smartphone giá mềm pin trâu dành cho game thủ

Cấu hình mạnh mẽ

Mặc dù có mức giá mềm nhưng Galaxy M12 thực sự khá mạnh mẽ so với kỳ vọng nhờ chip 8 lõi Exynos 850 giúp cung cấp trải nghiệm mượt mà và bền bỉ. Đáng chú ý, đây là chip được sản xuất dựa trên quy trình 8 nm tốt nhất trong phân khúc khi mà người dùng sẽ không tìm thấy chip tiết kiệm năng lượng hơn so với các điện thoại có giá tương tự.

Galaxy M12 có giá mềm nhưng đi kèm nhiều tính năng hấp dẫn cho game thủ

Chưa dừng lại ở đó, điện thoại có màn hình khá đẹp. Tuy vẫn là một màn hình PLS LCD 6,5 inch độ phân giải HD+ nhưng lại khá hấp dẫn nhờ thiết kế tràn viền vô cực Infinity-V với tần số quét 90 Hz. Điều này giúp người dùng thao tác mượt mà trên những tác vụ thông dụng như quay phim, chụp ảnh, xem video, thậm chí là chơi game.

Các góc nhìn khá tốt và nó cũng đủ sáng để phục vụ nhu cầu sử dụng của mọi người. Nhược điểm trên màn hình là màu sắc chưa thực sự tốt, nhưng đó là điều khá phổ biến với màn hình LCD.

Chơi game mượt mà

Khi nói đến trò chơi , người dùng có thể chơi một số tựa game nổi tiếng cung cấp khả năng kiểm soát các cài đặt. Ví dụ Call of Duty Mobile chạy tốt ở đồ họa Trung bình và tốc độ khung hình Cao. Tương tự, PUBG Mobile có thể được chuyển sang đồ họa Cân bằng và tốc độ khung hình Ultra HD hoặc HD cùng tốc độ khung hình Cao.

Các trải nghiệm game trên sản phẩm là tốt nếu được thiết lập phù hợp

Nhưng điều quan trọng hơn ở đây là ngay cả sau khoảng 40 phút chơi game, điện thoại cũng không nóng quá mức. Các trò chơi tương đối ít đòi hỏi đồ họa nặng hơn như Mobile Legends, Clash Royale và Injustice 2 đều mượt mà để có thể chơi game trên được.

Để trải nghiệm thêm phần tốt hơn, Samsung đã mang đến Galaxy M12 giao diện người dùng One UI Core thay vì One UI chính thức dẫn đến thiếu đi một số tính năng, chẳng hạn như Secure Folder. Nhưng quan trọng hơn, nó chạy trên One UI Core 3.1 dựa trên Android 11 mới ra mắt thay vì Android 10 như một số điện thoại trong cùng phân khúc. Theo đánh giá, Galaxy M12 xử lý các ứng dụng nhẹ khá tốt và bao gồm cả một số tác vụ đa nhiệm.

Cùng với đó, Galaxy M12 là một quái vật tuyệt đối về thời lượng pin nhờ tích hợp thỏi pin 5.000 mAh, ngay cả khi chịu tải nặng với nhiều giờ chơi game. Công nghệ sạc nhanh siêu tốc 15W giúp người dùng tự tin đi suốt ngày dài mà không sợ gián đoạn kết nối hay trải nghiệm giải trí cùng chiếc smartphone thân thuộc.

Chụp ảnh ưu việt

Không chỉ làm tốt ở lĩnh vực phần cứng, Galaxy M12 còn dẫn đầu phân khúc về chất lượng hình ảnh chân thực và sắc nét. Giá thấp nhưng Samsung vẫn mang đến sản phẩm của mình hệ thống thiết lập 4 camera, gồm camera chính 48 MP, camera siêu rộng 5 MP, camera độ sâu 2 MP và camera macro 2 MP. Như đã nói trước đó, mặt trước điện thoại tích hợp camera selfie 8 MP đặt trong phần khuyết hình chữ V (Infinity-V) của màn hình.

Điện thoại trang bị đến bốn camera ở mặt sau

Trong số này, công nghệ camera macro cho phép điện thoại lấy nét ở khoảng cách nhỏ chỉ từ 3-5cm, giúp bắt trọn vẻ đẹp chi tiết của các vật thể nhỏ và đem đến hình ảnh nghệ thuật sáng tạo đầy dấu ấn cá nhân. Cùng với đó, camera chụp góc siêu rộng 5MP đến 123 độ giúp điện thoại có thể bắt trọn khung ảnh rộng lớn.

Hiện tại, Samsung Galaxy M12 sẽ chính thức được mở bán tại trang thương mại điện tử Shopee từ ngày 05.05.2021 với hai phiên bản gồm:

- Phiên bản 4GB/64GB (với 2 màu Đen Cuốn Hút và Xanh Lam Lịch Lãm) có giá bán lẻ đề nghị 3,89 triệu đồng.

- Phiên bản 3GB/32GB (với 2 màu Đen Cuốn Hút và Xanh Ngọc Thời Thượng) có giá bán lẻ 3,49 triệu đồng.