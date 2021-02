Gigabyte Nvidia RTX 3070 Eagle OC – Lựa chọn hấp dẫn cho 2K

Nvidia GeForce RTX 3070 nói chung là một trong những sản phẩm được săn đón nhiều nhất trong thời gian qua. Sức mạnh của VGA gần như tương đương với RTX 2080 Ti của thế hệ trước, bổ sung thêm nhiều tính năng mới, và đặc biệt là DLSS 2.0. Thuộc nhóm sản phẩm phổ thông, Gigabyte Nvidia RTX 3070 Eagle OC không có thiết kế quá hầm hố, nhiều đèn RGB, nhưng bù lại hiệu năng cũng như nhiệt độ của VGA không hề kém cạnh bất kì sản phẩm nào, nếu không muốn nói là thuộc nhóm tốt nhất.

Thông số kỹ thuật Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle OC 8G

Nhân CUDA: 5888

Nhân Tensor: 184

Nhân RT: 46

Đơn vị đổ Texture: 184

ROPs: 96

Xung tăng tốc của GPU: 1815 MHz

Tốc độ bộ nhớ: 14 Gb/giây

Bộ nhớ tổng cộng: 8GB GDDR6

Giao diện bộ nhớ: 256-bit

Băng thông bộ nhớ: 448 GB/giây

Điện năng tiêu thụ (TDP): 220W

Công suất nguồn khuyên dùng: 650W

Cổng kết nối nguồn: 1x8-pin, 1x6-pin

Kích thước: 286mm x 115mm x 51mm

Đóng gói

Hộp sản phẩm không có gì nổi bật, vẫn là một thiết kế cơ bản của Gigabyte dành cho các sản phẩm phổ thông, lấy đôi mắt khổng lồ làm chủ đạo. Một số thông tin quan trọng được in ấn đầy đủ trên hộp như RGB Fusion 2.0, bảo hành, thiết kế tản nhiệt Windforce.

Khá thú vị là Gigabyte đã loại bỏ đĩa CD driver bên trong hộp. Đây là việc làm cần thiết bởi những người dùng ở thời điểm này hoặc không còn sử dụng ổ CD hoặc luôn có kết nối internet để tải về những phần mềm cần thiết.

Thiết kế

Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle OC 8G có tản nhiệt 3 quạt lớn, tương tự như RTX 3090 Eagle OC 24G, nhưng nhỏ gọn hơn một chút. Trong số tất cả các VGA Gigabyte thuộc dòng Eagle, RTX 3070 là sản phẩm được tối giản và đẹp nhất. Dĩ nhiên, do tính chất của phân khúc giá,VGA có đèn RGB ở mức tối thiểu.

Tản nhiệt được trang bị các lưỡi quạt độc đáo, giúp giảm bớt luồng khí lưu thông bên trong, và cải thiện hiệu năng cũng như độ ồn. Ngoài ra, quạt ở chính giữa quay ở hướng ngược lại để đem lại luồng gió lưu thông tốt hơn. Theo Gigabyte, quạt được phủ một lớp bôi trơn Graphene nano tăng cường độ bền, cũng như hoạt động êm ái. Tản nhiệt có nhiều ống đồng tiếp xúc trực tiếp đến GPU để cải thiện tình trạng tán nhiệt. Kích thước của VGA chiếm 2 khe ở mặt sau của thùng máy.

Về cổng kết nối, Gigabyte RTX 3070 Eagle OC 8G có 2 cổng DisplayPort 1.4 và 2 cổng HDMI 2.1.

Hệ thống thử nghiệm Vi xử lý: Intel Core i9-10900K

Bo mạch chủ: Giagbyte Z490 Aorus Master

RAM: XPG Spectrix D50 32GB (4x8GB) tốc độ 3600MHz

Nguồn: Aerocool P7-750W Platinum

Thử nghiệm game

FullHD – 1080p

Trải nghiệm game trên độ phân giải 1080p thực sự là một bài toán quá dễ với RTX 3070. Trong hầu hết thử nghiệm, Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle OC cho thấy hiệu năng tương đương với RTX 2080 Ti. Đối với những game thủ sở hữu RTX 3070 Eagle OC 8G, việc nâng cấp lên màn hình có tốc độ quét cao hơn là cần thiết. Ở thiết lập cao nhất, hầu hết các tựa game đều đạt xấp xỉ 100 FPS (bật hoặc không bật DLSS 2.0).

Death Stranding: 144 FPS

Death Stranding (DLSS): 132 FPS

Shadow of the Tomb Raider: 102 FPS

Shadow of the Tomb Raider (DLSS): 105 FPS

Metro Exodus: 92 FPS

Metro Exodus (DLSS): 63 FPS

The Division 2: 141 FPS

2K – 1440p

Ở độ phân giải 2K, RTX 3070 nói chung có thể cân được tốt hầu hết các tựa game ở tốc độ khung hình trên 60. Mặc dù chỉ nhỉnh hơn một chút so với RTX 2080 Ti, nhưng với mức giá thấp hơn rất nhiều, không khó để game thủ đưa ra quyết định lựa chọn. Bên cạnh Metro Exodus, Gigabyte RTX 3070 Eagle OC 8G có thể giải quyết tốt các tựa game ở độ phân giải 2K khi bật ray tracing. Toàn bộ các bài thử nghiệm đều được thiết lập ở mức đồ họa cao nhất.

Death Stranding: 122 FPS

Death Stranding (DLSS): 136 FPS

Shadow of the Tomb Raider: 84 FPS

Shadow of the Tomb Raider (DLSS): 105 FPS

Metro Exodus: 75 FPS

Metro Exodus (DLSS): 64 FPS

The Division 2: 141 FPS

4K – 2160p

Đây là bài thử nghiệm tối thượng mà chiếc VGA nào cũng muốn thử thách. Dĩ nhiên, thông số phần cứng không cho phép cả RTX 3070 lẫn RTX 2080 Ti đạt được tốc độ khung hình/giây trên 60 ở tất cả các tựa game với thiết lập đồ họa cao nhất, nhưng con số đạt được vẫn đảm bảo game chơi được (trên 30 FPS). Nếu cần, bạn có thể hạ thấp thiết lập đồ họa xuống một chút để đạt được tốc độ khung hình cao, qua đó đảm bảo trải nghiệm game tốt nhất có thể. Phần thử nghiệm trong bài vẫn có mức đồ họa được thiết lập cao nhất để bạn đọc dễ hình dung.

Death Stranding: 74 FPS

Death Stranding (DLSS): 100 FPS

Shadow of the Tomb Raider: 65 FPS

Shadow of the Tomb Raider (DLSS): 54 FPS

Metro Exodus: 49 FPS

Metro Exodus (DLSS): 44 FPS

The Division 2: 49 FPS

Nhiệt độ hoạt động

Một trong những lý do khiến cho Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle OC 8G trở thành lựa chọn đáng giá nhất trong số các VGA 3070 là nhiệt độ hoạt động. Khi làm việc ở mức 100% công suất, nhiệt độ cao nhất mà VGA đạt tới là 72 độ C (thùng máy hở và không có quạt hỗ trợ bên ngoài). Điều này đạt được là nhờ kiến trúc Ampere mới đem lại hiệu năng GPU ấn tượng, ngang ngửa với RTX 2080 Ti nhưng lại chỉ ngốn 272W khi hoạt động ở mức cao nhất (so với 340W trên đàn anh).

Kết luận

Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle OC 8G hiện có mức giá bán lẻ khoảng xấp xỉ 17 triệu đồng. Đây gần như là chiếc VGA RTX 3070 giá hấp dẫn nhất hiện nay. Với hiệu năng game tương đương, thậm chí nhỉnh hơn RTX 2080 Ti ở một số tựa game, và đặc biệt là kết hợp tốt với DLSS 2.0, những game thủ tìm kiếm một chiếc VGA để chiến game 2K khó mà cưỡng lại sức hút của Gigabyte RTX 3070 Eagle OC 8G. Hoạt động mát mẻ và không quá ồn cũng là các tiêu chí khác để game thủ lưu tâm.