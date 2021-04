Intel Core i5-11600K – Hiệu năng game mạnh mẽ cho PC tầm trung

Nằm trong loạt vi xử lý thế hệ 11 vừa ra mắt, Intel Core i5-11600K sử dụng kiến trúc Rocket Lake mới nhất, có hiệu năng đơn nhân và đa nhân vượt trội so với thế hệ 10.

Hiệu năng đơn nhân vẫn luôn là sức mạnh của Intel, và trên các vi xử lý mới, điều này cũng không phải là ngoại lệ. Về tổng thể, có thể nói Intel Core i5-11600K là một lựa chọn rất phù hợp cho những người đang tìm kiếm một hệ thống mạnh mẽ nhưng không muốn đầu tư chi phí quá nhiều.

Một trong những điểm thú vị là các vi xử lý hiện tại của Intel đang có mức giá bán ra khá cạnh tranh, và qua đó đạt được tỉ lệ hiệu năng/giá thành tốt.

Tổng quan

Cũng giống như các vi xử lý thuộc thế hệ 11 khác của hãng, Intel Core i5-11600K sở hữu VGA tích hợp UHD Graphics 750, với hiệu năng cao hơn người tiền nhiệm khoảng 50%. Trong cuộc chiến card đồ họa trên CPU, AMD hoàn toàn thất thế so với Intel, bởi các APU của hãng chỉ có tối đa 4 nhân/8 luồng. Trong khi đó, đội xanh có đầy đủ vi xử lý có sẵn GPU từ phổ thông lên đến sản phẩm cao cấp nhất là Core i9-11900K (ngoại trừ các mã dòng F).

Sự thiếu sót có lẽ là lớn nhất trên vi xử lý này là việc Intel không cung cấp quạt tản nhiệt. Dĩ nhiên, những người sử dụng dòng K sẽ hướng đến việc ép xung, và muốn sở hữu các giải pháp từ bên thứ ba. Tuy nhiên, các phiên bản còn lại của Intel Core i5-11600K như 11600F và 11600 chẳng hạn sẽ cần có một chiếc quạt đi kèm.

Hệ thống thử nghiệm Vi xử lý: Intel Core i5-11600K

Bo mạch chủ: Asus ROG Maximus XIII Hero Z590

VGA: Gigabyte Eagle OC RTX 3070

RAM: TeamGroup Xtreem 3200MHz 32GB (4x8GB)

Ổ cứng: WD SN850 1TB Gen4x4, TeamGroup Cardea C440 1TB

Nguồn: Corsair RM850

Tản nhiệt: Corsair H150i RGB XT Pro

Thùng máy: FSP CMT340

Hiệu năng

Thanh Niên Game kiểm chứng sức mạnh của Intel Core i5-11600K thông qua một số phần mềm benchmark thuật toán và game. Ngoài việc kết hợp với VGA rời, bài thử nghiệm với đồ họa tích hợp cũng được thực hiện để bạn đọc có cái nhìn khái quát hơn về các cải thiện trên UHD 750 so với thế hệ trước.

Thử nghiệm CPU

Khi cung cấp công nghệ siêu phân luồng cho các vi xử lý tầm trung thế hệ 10, Intel đã chiếm lại lợi thế trong các tác vụ sản xuất nội dung, đồ họa từ tay AMD. Và đến thế hệ 11 này, đội xanh tiếp tục gây được ấn tượng với sự cải thiện cả về hiệu năng đơn nhân lẫn đa nhân/luồng.

Cinebench là một bài thử nghiệm hạng nặng dành cho vi xử lý nói riêng, cả ở sức mạnh đơn nhân lẫn đa nhân. Intel Core i5-11600K đạt được các điểm số đơn nhân trên Cinebench R23 khi hoạt động ở mức xung mặc định (3,9GHz) và tăng tốc tự động (4,9GHz) lần lượt là 1305 và 1550. Trong khi đó, phần thử nghiệm tương tự trên Cinebench R23 đa nhân cho ra kết quả 10562 (xung mặc định) và 11820 (ép xung).

Blender cũng là một phần mềm mã nguồn mở để thử thách sức mạnh của vi xử lý. Sử dụng Blender BMW 27 với Blender v2.92, Intel Core i5-11600K mất 235 và 206 giây cho bài thử nghiệm này với các mức xung nhịp mặc định và ép xung tự động.

V-Ray là phần mềm redner 3D sử dụng các thuật toán dành cho chiếu sáng, nhận diện di chuyển, đánh dấu điểm... để đem lại độ trung thực trong các khung cảnh được xuất ra. Phần mềm đã và đang được sử dụng rất nhiều cho các phân cảnh đồ họa trong phim bom tấn ở Hollywood. V-Ray hỗ trợ phần lớn các ứng dụng 3D hiện có trên thị trường, là một yếu tố quan trọng trong nhu cầu render. Trong phần thử nghiệm này, công cụ benchmark V-Ray 5 cho ra điểm số cao so với thế hệ trước, lần lượt đạt 8015 điểm ở mức xung mặc định và 8620 điểm ở mức xung tăng tốc.

Thử nghiệm game

Intel cho thấy khả năng chiến game trên các vi xử lý của mình vẫn rất mượt mà ở mọi phân khúc (với thiết lập đồ họa tương ứng). Trong phần thử nghiệm game này, Intel Core i5-11600K tiếp tục giữ vững phong độ cho nhóm vi xử lý tầm trung, có hiệu suất cao hơn thế hệ trước tương đối rõ rệt. Thậm chí ở một số tựa game, sản phẩm có kết quả ngang ngửa với Core i7-11700K cao hơn 1 bậc.

Để đánh giá sức mạnh của Intel Core i5-11600K trong khả năng chơi game, các bài thử nghiệm trên cả đồ họa rời lẫn tích hợp được thực hiện.

Đồ họa rời Nvidia RTX 3070 (thiết lập đồ họa cao nhất)

3DMark Fire Strike Ultra: 8484 điểm tổng thể, 8465 điểm đồ họa

Far Cry 5: 140 FPS ở độ phân giải 1080p, 75 FPS ở độ phân giải 2160p

Rise of the Tomb Raider: 174 FPS ở độ phân giải 1080p, 80 FPS ở độ phân giải 2160p

Rainbow Six: Siege: 337 FPS ở độ phân giải 1080p, 143 FPS ở độ phân giải 2160p

Đồ họa rời tích hợp UHD 750 (thiết lập đồ họa thấp nhất)

3DMark Night Raid: 10042 điểm tổng thể, 9675 điểm đồ họa

Far Cry 5: 32 FPS ở độ phân giải 720p, 16 FPS ở độ phân giải 1080p

Rise of the Tomb Raider: 40 FPS ở độ phân giải 720p, 25 FPS ở độ phân giải 1080p

Rainbow Six: Siege: 56 FPS ở độ phân giải 720p, 32 FPS ở độ phân giải 1080p

Có thể thấy, khi kết hợp với VGA rời, Intel Core i5-11600K cho ra khả năng trỉa nghiệm game mượt mà ở độ phân giải 2160p (4K).

Đối với vi xử lý đồ họa tích hợp, người dùng hoàn toàn có thể trải nghiệm được game ở độ phân giải 720p, thiết lập đồ họa thấp nhất. Ở độ phân giải 1080p, những tựa game cũ hoặc thể thao điện tử hoàn toàn có thể đạt được mốc FPS chơi được.

Nhiệt độ

Intel Core i5-11600K chưa bao giờ vượt quá ngưỡng 86 độ C xuyên suốt các phần thử nghiệm, khi kết hợp với tản nhiệt nước AIO Corsair H150i RGB Pro XT. Kể cả khi ép xung nhẹ lên mức trên 5.0GHz, vi xử lý cũng có mức nhiệt độ khá tốt, dưới giới hạn nói trên.

Kết luận

Là một sản phẩm tầm trung, tiệm cận với vi xử lý cao cấp, Intel Core i5-11600K có hiệu năng đạt đúng như mong đợi của người dùng là game thủ, người sáng tạo nội dung và các chuyên gia đồ họa. Sản phẩm sẽ cạnh tranh sòng phẳng với những vi xử lý trong cùng phân khúc hiện có trên thị trường, và đồng thời có hiệu năng tốt hơn thế hệ 10 cả về tính toán lẫn đồ họa. Nếu bạn là một game thủ hoặc những người đòi hỏi nhiều ở vi xử lý, đây chắc chắn là một nâng cấp đáng giá kể cả dành cho những người mới sở hữu Intel thế hệ 10.