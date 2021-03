Intel Core i9-11900K – Vi xử lý chiến game tốt nhất hiện nay

Với Intel Core i9-11900K, IPC của vi xử lý được cải thiện 19% khi so với thế hệ trước, đem lại sức mạnh và hiệu năng tổng thể vượt trội.

Cuối cùng thì Intel cũng đã bổ sung thêm PCIe 4.0 lên nền tảng của mình, bổ sung thêm tốc độ cho những hệ thống máy tính cao cấp.

Chỉ có một đáng tiếc duy nhất là hãng hạ số lượng nhân trên vi xử lý mạnh nhất của mình xuống so với Core i9-10900K, từ 10 nhân, 20 luồng thành 8 nhân, 16 luồng. Điều này đem lại hiệu năng đa nhân thấp hơn so với đàn anh. Tuy nhiên, hiệu năng đơn nhân của Intel Core i9-11900K được cải thiện rõ rệt, và tiếp tục giữ ngôi vương trong khả năng chiến game của mình.

Tổng quan

Thông số kỹ thuật của Intel Core i9-11900K không khác nhiều so với thế hệ trước, với cùng tốc độ xung nhịp tối đa (5,3GHz). Tuy nhiên, với sự cải thiện ấn tượng ở IPC (nhiều hơn 19%), hiệu năng tổng thể của sản phẩm vẫn cao hơn vi xử lý thế hệ trước.

Kiến trúc Rocket Lake còn có nhiều tính năng mới, như hỗ trợ PCIe 4.0, nâng hiệu năng của SSD từ 8GB/giây lên 16GB/giây. Ngoài ra, hiệu năng đồ họa tích hợp trên thế hệ 11 cũng cao hơn trước nhiều, khoảng 50%. Ít nhất, trong thời điểm đang “cháy” VGA do bão tiền ảo ở thời điểm hiện tại, đồ họa tích hợp trên Intel Core i9-11900K đủ để các game thủ trải nghiệm được các tựa game eSports một cách mượt mà hoặc những game không thuộc nhóm AAA với thiết lập đồ họa ở mức vừa phải.

Tính năng mới khác trên Rocket Lake là Intel Deep Learning Boost (AI thế hệ mới), hỗ trợ bộ nhớ DDR4-3200 và Resizable BAR, đem lại khả năng giao tiếp tốt hơn với các VGA tương thích của AMD và Nvidia.

Các vi xử lý Intel Rocket Lake sẽ hỗ trợ chipset 500-series thế hệ mới, có nhiều tính năng hiện đại như Thunderbolt 4 và Wi-Fi 6E. Các vi xử lý này cũng sẽ tương thích ngược với những bo mạch chủ 400-series sau khi nâng cấp BIOS. Một số bo mạch chủ 400-series trước đây được trang bị sẵn khe PCIe 4.0, nên khi kết hợp với các vi xử lý thế hệ 11, các ổ cứng tốc độ cao sẽ được hưởng lợi.

IGP (đồ họa tích hợp) mới, PCIe 4.0

Đây là những nâng cấp đáng kể nhất của Intel trong lần ra mắt này. Intel Core i9-11900K có đồ họa tích hợp là Iris Xe UHD Graphic 750. Trên vi xử lý thấp hơn của mình là Core i5-11600K, Intel cũng trang bị đồ họa tích hợp này. Các bạn có thể chờ đọc về hiệu năng của Iris Xe UHD Graphic 750 ở bài thử nghiệm chi tiết Core i5-11600K. Tuy nhiên, một thử nghiệm nhanh cho thấy, đồ họa tích hợp mới của Intel có hiệu năng gấp đôi so với phiên bản trước, hoàn toàn có thể sử dụng để chơi game nhẹ được trong thời kì khan hiếm VGA như hiện tại.

Một số thông tin cơ bản về IGP mới trên Intel thế hệ 11 gồm có: Hỗ trợ 1 màn hình 4K với tốc độ quét màn hình tối đa 60Hz, hoặc tối đa 3 màn hình với độ phân giải thấp hơn.

Lợi ích của việc nâng cấp từ Z490 lên Z590 là bo mạch chủ có nhiều làn PCI Express hơn (8 làn) và hỗ trợ PCIe 4.0 ngay từ nhà sản xuất. Mặc dù một số bo mạch Z490 được biết là “sẵn sàng cho PCIe 4.0” nhưng phải nâng cấp BIOS và chắc chắn không đem lại hiệu năng tối đa như bộ sản phẩm Z590 và Intel Core i thế hệ 11. Ngoài ra, chipset Z590 mới có kết nối USB tốt hơn, hỗ trợ Gen 3.2 2x2, cũng như có thêm 4 cổng USB Gen 3.2 Gen 2 so với Z490 (10 so với 6 cổng). Cuối cùng, Z590 sẽ hỗ trợ Wi-FI 6E.

Thử nghiệm với phần mềm thuật toán

Cinebench được xem là tiêu chuẩn thử nghiệm CPU trong nhiều năm liền, và sẽ tiếp tục là bài kiểm tra chất lượng cho bất kì một vi xử lý nào. Cinebench sử dụng một bài render thực từ Cinema 4D và qua đó ép vi xử lý hoạt động ở cường độ tối đa.

Ở phần thử nghiệm đơn nhân, Intel Core i9-11900K đạt điểm số 637, chiếm vị trí đầu bảng trong phân khúc CPU cao cấp. Điều này còn đáng kể hơn khi Rocket Lake-S vẫn đang sử dụng tiến trình 14nm. Cần lưu ý là Rocket Lake-S có thể sẽ là chuỗi vi xử lý cuối cùng của Intel được sản xuất trên tiến trình 14nm.

Trong khi sức mạnh đơn nhân sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến game, thì bài thử nghiệm đa nhân sẽ cho thấy hiệu quả làm việc đồ họa của các vi xử lý. Khi so sánh với đối thủ có cùng số lượng nhân và luồng, Intel Core i9-11900K tiếp tục cho thấy sự vượt trội với 6390 điểm (so với 6111 ở AMD Ryzen 7 5800X). Trong suốt quá trình thử nghiệm Cinebench R20, Intel Core i9-11900K khi hoạt động liên tục 100% chỉ đạt nhiệt độ tối đa là 75 độ với tản nhiệt nước AIO Asus ROG Ryujin 360, khá lý tưởng.

3DMark PC10 cho ra điểm số của hệ thống 14530 điểm, khá tốt so với mặt bằng chung. Phần thử nghiệm này là sự kết hợp của những tác vụ như Microsoft Office và Edge cùng các phần mềm văn phòng, biên tập hình ảnh khác.

Tiếp tục với bài thử nghiệm Geekbench 5, Core i9-11900K tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình, với 1864 điểm ở phần đơn nhân và 10290 ở phần đa nhân. Điểm số này cao hơn một chút so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của vi xử lý.

Điểm số ở 3DMark TimeSpy cho thấy Intel Core i9-11900K với 11615 điểm hoàn toàn ngang bằng với Ryzen 5800X.

Một trong những tính năng giúp cho Rocket Lake-S tỏa sáng so với các vi xử lý đến từ AMD, đó là AVX512. Cụ thể, với phần mềm thử nghiệm yCruncher với thiết lập 1 tỷ chữ số Pi và hoạt động ở chế độ đơn nhân, Intel Core i9-11900K đạt 156 giây, nhanh hơn khoảng 40% so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu bạn làm việc trong những môi trường phần mềm đòi hỏi AVX thì rõ ràng các vi xử lý mới của Intel đang là một lựa chọn rất hấp dẫn.

Sự khác biệt lớn nhất giữa các vi xử lý Intel thế hệ 11 Rocket Lake-S và AMD Ryzen 5000 series là người dùng sẽ được “cộng thêm” một vi xử lý đồ họa tích hợp. Đây không đơn thuần “chỉ” là một vi xử lý đồ họa tích hợp nào đó, mà là Iris Xe UHD 750, với sức mạnh rất ổn trong trải nghiệm game online hay eSports. Điều này đã được kiểm chứng qua các laptop mỏng nhẹ ra mắt trong thời gian qua. Thử nghiệm nhanh cho thấy Iris Xe trên Core i9-11900K có thể làm tốt các tác vụ đồ họa thường nhật và chơi game 1080p.

Điểm số 3DMark TimeSpy (thử nghiệm đồ họa tích hợp) của Intel Core i9-11900K khá tốt, đạt 1121 điểm, tương đương với một số VGA rời dòng phổ thông của cả Nvidia lẫn AMD.

Một số tựa game cũng được đưa lên phần thử nghiệm nhanh để đánh giá sự kết hợp giữa CPU và VGA rời của Rocket Lake-S Core i9-11900K. Trong các tựa game được đưa ra benchmark, vi xử lý mới nhất của Intel tiếp tục chứng tỏ được sự tối ưu của mình. Ngoại trừ một số tựa game không tối ưu cho CPU mà sử dụng nhiều sức mạnh của VGA, đại đa số các kết quả đều cho thấy Intel nhỉnh hơn tương đối so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Kết quả thử nghiệm game:

Độ phân giải 1080p – Thiết lập đồ họa cao nhất

Far Cry 5: 165 FPS

Rise of the Tomb Raider: 185 FPS

Hitman: Absolution: 142 FPS

Bioshock Infinite: 395 FPS

Độ phân giải 2160p – Thiết lập đồ họa cao nhất

Far Cry 5: 79 FPS

Rise of the Tomb Raider: 86 FPS

Hitman: Absolution: 54 FPS

Bioshock Infinite: 165 FPS

Kết luận

Intel Core i9-11900K là một trong những vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay dành cho game thủ, và khi so với thế hệ trước, sự khác biệt là rõ rệt. Những bổ sung mới như đồ họa tích hợp Iris Xe UHD 750, PCIe 4.0 và AVX512 giúp cho sản phẩm trở thành một lựa chọn đáng giá trong tình hình thị trường linh kiện hiện tại. Những sự bổ sung kể trên đem lại hiệu năng được cải thiện rất đáng kể trong các thử nghiệm thuật toán cũng như trải nghiệm game. Sản phẩm đang được bán ra với mức giá 15,99 triệu đồng, đang được đặt hàng trước tại GearVN.