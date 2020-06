MSI Z490 MPG Gaming Plus – Lựa chọn tốt dành choCore i7-10700K

Gaming Plus có kích thước ATX, luôn là một sản phẩm có doanh số tốt của MSI trong các đời Z trước đó nhờ vào hiệu năng và thiết kế. Với những nâng cấp từ chính nền tảng của Intel kết hợp với các cải tiến trong thiết kế và tính năng, MSI Z490 MPG Gaming Plus hứa hẹn sẽ tiếp tục có một dòng đời sản phẩm thành công.

Với mức giá bán lẻ xấp xỉ 4,7 triệu đồng, MSI Z490 MPG Gaming Plus sẽ là lựa chọn hợp lý cho những cỗ máy tính tầm trung, sử dụng những vi xử lý Intel Core dòng K, từ Core i5-10600K cho đến Core i7-10700K. Trong thử nghiệm, sản phẩm cũng có thể được kết hợp với Intel Core i9-10900 (dòng không-K) khi bạn cần nhiều nhân hơn là xung nhịp. Tuy nhiên, hợp lý nhất vẫn là sử dụng Z490 MPG Gaming Plus và Core i5-10600K cho các nhu cầu ép xung cơ bản và Core i7-10700K khi cần hiệu năng game.

Thiết kế tổng thể của sản phẩm không quá nổi bật như những sản phẩm bo mạch chủ khác của MSI, nhưng vẫn đảm bảo được độ “ngầu”, chất “game thủ” và có cá tính. Sử dụng tông màu đen thay vì đỏ/đen như trên các sản phẩm cao cấp của MSI, Z490 MPG Gaming Plus vẫn giữ được các nét riêng nhờ vào logo rồng cũng như dải đèn RGB có thể tùy biến thông qua Mystic Light, đồng bộ hóa với các linh phụ kiện khác của MSI và của bên thứ ba.

Về tính năng, MSI Z490 MPG Gaming Plus vẫn có gần như đầy đủ các món ăn chơi, và được trang bị các linh kiện chất lượng so với nhóm sản phẩm cao cấp của MSI.

Hướng đến nhóm sản phẩm dành các hệ thống tầm trung, chỉ có một khe PCIe được bọc kim loại, giữ chắc các VGA rời cỡ lớn. Điều này hợp lý bởi các hệ thống như vậy chỉ sử dụng 1 card đồ họa rời mà thôi. Trong lần thử nghiệm này, sản phẩm được kết hợp cùng gần như toàn bộ dải linh kiện thiết yếu đến từ MSI khác, từ VGA rời cho đến tản nhiệt nước và thùng máy.

Các khe RAM trên Z490 MPG Gaming Plus tuy không được bảo vệ bằng lớp vỏ kim loại nhưng vẫn đủ khả năng ép xung RAM lên mức 4.800MHz khi cần (theo thông tin từ MSI).

Một trong những điểm nhấn của nền tảng Z490 nói chung và Z490 MPG Gaming Plus nói riêng chính là cổng LAN 2.5G của Realtek, đảm bảo hoạt động tương thích với tất cả các router mới nhất hiện nay.

Số lượng cổng kết nối trên bo mạch là tương đối đầy đủ cho các nhu cầu kết nối, cả USB 3.2 lẫn Type-C. Một số điểm trọng yếu trên bo mạch được bảo vệ bằng các lớp bọc chất lượng, cứng cáp, tích hợp đèn LED RGB có thể hoạt động tương thích với công nghệ Mystic Light của MSI.

Để kết hợp với các tản nhiệt nước AIO hoặc custom, Z490 MPG Gaming Plus còn có thêm đầu cắm dành cho pump, tiện dụng cho nhu cầu nâng cấp về lâu dài. Đồng thời, bo mạch chủ cũng có chứng nhận PCIe 4.0 Ready, sẵn sàng cho các linh kiện mới tương thích với những vi xử lý Intel thế hệ 11 (dự kiến).

Một trong những lý do mà MSI Z490 MPG Gaming Plus có thể gánh được Intel Core i7-10700K hay Core i9-10900 (không K) là do dàn 12 pha nguồn VRM, kết hợp với bộ cấp điện 8+4. So với các đối trọng khác trong cùng phân khúc giá chỉ có tối đa 10 pha nguồn, đây là lợi thế của sản phẩm khi người dùng cần phải tải nặng hay hạ hiệu điện thế của CPU, ép xung...

Hệ thống thử nghiệm Bo mạch chủ: MSI Z490 MPG Gaming Plus

Vi xử lý: Intel Core i5-10600K

Tản nhiệt: MSI MAG CoreLiquid 360R

VGA: MSI GeForce RTX 2060 Super Gaming X

RAM: Team Group T-Force Delta RGB 16GB

Ổ cứng: Kingston SSD KC600 512GB

Nguồn: Corsair TX650M 650W

Thùng máy: MSI MPG Gunnir 100

Benchmark thuật toán

Trong phần thử nghiệm này, Thanh Niên Game sử dụng các phần mềm benchmark cơ bản như Cinebench R20, 3DMark Time Spy, và Corona Ray Tracing. Các kết quả thử nghiệm như sau:

Cinebench R20: 505 (đơn nhân), 3625 (đa nhân)

3DMark Time Spy: 8298 điểm

Corona Ray Tracing: 132 giây

Có thể thấy, hệ thống đồng bộ đem lại khả năng hoạt động ổn định và điểm số tương đồng so với các hệ thống cao cấp hơn. Việc trang bị pha nguồn tốt giúp cho khả năng kiểm soát điện đều, và xuyên suốt quá trình benchmark hoàn toàn không có hiện tượng sụt giảm xung nhịp.

Thử nghiệm game

Để đảm bảo game thủ dễ hình dung khả năng chiến game vốn là thế mạnh của các nền tảng của từ Intel từ xưa đến nay, các tựa game phổ biến nhất được đưa lên bàn cân. Đồng thời, vì sử dụng VGA MSI GeForce RTX 2060 Super, nên các bài thử nghiệm được thực hiện trên 2 độ phân giải là 1080p, 1440p và 2160p để có được cái nhìn tổng quan hơn về sức mạnh chung của cả hệ thống.

Kết quả thử nghiệm game

Shadow of the Tomb Raider (1080p): 110 FPS

Shadow of the Tomb Raider (1440p): 75 FPS

Shadow of the Tomb Raider (2160p): 40 FPS

The Witcher III Wild Hunt (1080p): 130 FPS

The Witcher III Wild Hunt (1440p): 94 FPS

The Witcher III Wild Hunt (2160p): 52 FPS

Metro Exodus (1080p): 62 FPS

Metro Exodus (1440p): 49 FPS

Metro Exodus (2160p): 34 FPS

Các kết quả trên cho thấy hiệu năng chiến game của hệ thống là khá tốt, nhỉnh hơn những kết quả trên cùng VGA MSI GeForce RTX 2060 Super Gaming X trước đây. Một phần là nhờ vi xử lý Intel Core i5-10600K có thể đem lại hiệu năng game tốt hơn do số lượng nhân/luồng được bổ sung thêm, và một phần là do sự ổn định của các linh kiện, tụ điện và pha nguồn. Quá trình trải nghiệm game diễn ra mượt mà, không bị giật cục dù tốc độ khung hình trong một số tựa game nặng ở độ phân giải cao (1440p và 2160p) thấp hơn 60 FPS.

Tiêu thụ điện và nhiệt độ

Về lý thuyết, Intel Core i5-10600K có TDP 125W, và với 6 nhân, 12 luồng, vi xử lý này hứa hẹn sẽ ngốn khá nhiều điện cũng như tỏa nhiều nhiệt hơn so với Core i5 thế hệ 9 khi hoạt động ở mức 100%. Thực tế cho thấy, vi xử lý tiêu thụ 70W khi nghỉ, và 175W khi tất cả các nhân và luồng được kích hoạt. Một lần nữa, thiết kế pha nguồn và tụ điện tốt của MSI Z490 MPG Gaming Plus giữ cho khả năng nhồi điện vào CPU được đều đặn, đảm bảo vi xử lý luôn đạt được mức xung nhịp cần thiết cho từng tác vụ, kể cả khi hoạt động ở cường độ 100% trong thời gian dài.

Nhiệt độ hoạt động của hệ thống cũng khá ấn tượng. Dù là tay chơi mới trong làng tản nhiệt nước AIO, nhưng MSI CoreLiquid 360R cũng giúp cho Intel Core i6-10600K hoạt động mát mẻ. Theo cảm nhận thì sử dụng phiên bản CoreLiquid 240R sẽ phù hợp hơn, bởi CoreLiquid 360R hơi “quá tay” cho một vi xử lý như thế này. Cụ thể, nhiệt độ của Intel Core i5-10600K khi tất cả các nhân cùng hoạt động 100% ở tốc độ xung nhịp 4800MHz là 67 độ, lý tưởng cho các nhu cầu chiến game liên tục trong thời gian dài.

Kết luận

MSI Z490 MPG Gaming Plus là một bo mạch chủ tốt trong phân khúc tầm trung (xấp xỉ 4,7 triệu đồng), đảm bảo cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và giá thành hướng đến đối tượng người dùng là game thủ tầm trung và chuyên nghiệp. Sử dụng thiết kế pha điện 8+4 và các linh kiện chất lượng cao, dù phải cắt giảm một số chi tiết trong lớp áo bên ngoài, bo mạch chủ này vẫn có thể tải được tốt các vi xử lý Intel Core i5-10600K và Intel Core i7-10700K, thậm chí còn có thể kết duyên mượt mà với Intel Core i9-10900 (không K).