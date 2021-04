Router Asus RT-AX55 – Chuẩn Wi-Fi 6 cho máy tính và PlayStation 5

Chuẩn WiFi 6 không còn xa lạ với người dùng công nghệ hiện nay. Nhiều điện thoại ở phân khúc tầm trung trở lên có hỗ trợ WiFi 6, và đặc biệt là máy tính để bàn cũng như laptop thế hệ mới từ phân khúc thấp nhất đến cao nhất cũng lấy WiFi 6 là một trong những tính năng cần thiết. Cuối cùng, máy chơi game cá nhân mà ai cũng quan tâm là PlayStation 5 cũng đã trang bị cho mình công nghệ này. Vì vậy, Asus RT-AX55 hứa hẹn sẽ là một chiếc router được nhiều game thủ quan tâm.

Thiết kế

Asus RT-AX55 có kiểu dáng hiện đại, với 2 màu sắc để người dùng lựa chọn là đen hoặc trắng. Màu trắng sẽ phù hợp và đồng bộ với những game thủ sở hữu PlayStation 5, trong khi màu đen sẽ là lựa chọn cho những người chơi máy tính cá nhân hoặc không muốn phô trương.

Trọng lượng của router nhẹ, dễ dàng di chuyển và có 4 ăng-ten có thể xoay linh hoạt cho phù hợp với phòng giải trí, chơi game. Kích thước của Asus RT-AX55 cũng không quá khổ, có thể được đặt gọn gàng trên bàn làm việc hoặc cạnh PlayStation 5 như một món đồ nội thất.

Mặt lưng của sản phẩm không có lỗ để bắt lên tường hay trần nhà như đại đa số router hiện có trên thị trường. Hệ thống lưới thoát nhiệt được đặt ở khắp nơi trên router, ở mặt trước và một số khu vực dưới đáy cạnh chân silicon. Nhìn chung, nhiệt độ của router được kiểm soát tốt, rất ít khi bị ấm khi hoạt động.

Toàn bộ dải đèn LED báo tín hiệu được đặt ở mặt trước và các cổng cắm ở mặt sau. Có một chi tiết nhỏ là Asus thiết kế mặt lưng của router như một mái nhà, có một phần nhô ra ngoài, nên khi nhìn từ trên xuống, các đèn LED sẽ bị che lại, không gây khó chịu cho mắt người dùng.

Các nút bấm ở mặt sau của Asus RT-AX55 khá phổ thông, bao gồm nút Reset router, nút WPS và nút nguồn. Sản phẩm được trang bị 1 cổng WAN và 4 cổng LAN Gigabit để người dùng có thể kết nối đến nhiều hệ thống máy tính không có WiFi.

Thông số kỹ thuật Asus RT-AX55 có cấu hình khá tốt so với mức giá thành của mình Vi xử lý: Broadcom BCM6755KFEBG 4 nhân, xung nhịp 1,5GHz

RAM: 256MB ESMT M15T2G16128A

Bộ nhớ: 128MB Fudan Microelect FM25S01

Switch: Broadcom BCM54991E

Radio 5GHz: Broadcom BCM6755 a/n/ac/ax 2×2:2

Radio 2.4GHz: Broadcom BCM6755 b/g/n/ax 2×2:2

Tính năng và hiệu năng

Là một router WiFi 6, Asus RT-AX55 có các tính năng của chuẩn không dây này, và một trong những công nghệ mới là OFDMA. Router cũng có MU-MIMO giúp người dùng có thể kết nối đồng thời với nhiều thiết bị không dây nhất có thể.

Tận dụng công nghệ BeamForming, Asus RT-AX55 có khả năng tập trung tín hiệu và gửi đến những sản phẩm có WiFi 6 khác, đem lại sự ổn định và mạnh mẽ cho sóng. Khi sử dụng cùng PlayStation 5, game thủ có thể sẽ muốn ưu tiên dải sóng mạnh nhất cho thiết bị này, và đây là điều router của Asus có thể làm được.

AiMesh là một trong những tính năng tốt nhất của router, cũng là ý tưởng hấp dẫn nhất mà Asus đã từng phát kiến. AiMesh cho phép sử dụng nhiều router của Asus, kể cả các thiết bị cũ hơn để ghép lại và tạo ra một hệ thống mạng ổn định. Và với mức chi phí thấp của Asus RT-AX55, người dùng có thể sử dụng nhiều router cùng lúc để thiết lập mạng tốt hơn.

Khi kết nối với mạng 5GHz, tốc độ truyền tải tín hiệu từ thiết bị lên router thử nghiệm được lần lượt đạt 740 Mb/giây, 519 Mb/giây và 252 Mb/giây với các khoảng cách 1,5m, 4,5m và 9m. Đây là một mức tốc độ khá tốt so với giá thành sản phẩm. Tốc độ tải tín hiệu từ router về thiết bị lần lượt đạt 370 Mb/giây, và 172 Mb/giây với các khoảng cách 1,5m và 9m.

Cài đặt và phần mềm

Việc cài đặt Asus RT-AX55 diễn ra khá đơn giản, dù bạn sử dụng giao diện của phần mềm hoặc trình duyệt. Người dùng có thể thiết lập router ngay trên điện thoại, thông qua ứng dụng trên Google Play Store hoặc Apple AppStore.

Sau khi cài đặt và khởi động ứng dụng, người dùng nhấn vào nút Plus (thêm router) và chọn “Set up a new router”. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến 3 lựa chọn thiết bị, trong đó có Asus Wireless router. Ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước tiếp theo để kết nối với modem, đặt tên mạng và mật khẩu, tài khoản admin để quản lý router... Mọi thứ có thể được hoàn thành chỉ trong vài phút. Phần thiết lập Advance Setting cho phép người dùng có thể tùy biến nhiều thứ, như giới hạn băng thông, ngăn chặn IP truy cập router...

Kết luận

Asus RT-AX55 là một chiếc router WiFi 6 mà ai cũng có thể tiếp cận được, nhờ vào mức giá tốt. Nếu sở hữu nhiều các thiết bị có 802.11ax tại gia, bạn sẽ có được hiệu năng không dây tốt. Sự tương thích tốt với nhiều dạng sản phẩm khác nhau, từ máy tính chơi game cao cấp, điện thoại thông minh cho đến PlayStation 5, cùng khả năng kết nối nhiều router với AiMesh để tạo ra một mạng lưới WiFi chất lượng, ổn định, chắc chắn Asus RT-AX55 là một lựa chọn không thể bỏ qua của bất kì game thủ hay người dùng cuối nào.