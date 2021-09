Xbox sẽ hỗ trợ các ứng dụng Android trên Microsoft Store

Theo như một danh sách phần mềm được công bố trên Microsoft Store, có vẻ như việc Xbox hỗ trợ các ứng dụng Android trong tương lai là điều chắc chắn.

Khi Microsoft công bố Windows 11, hãng cho biết rằng hệ điều hành sắp ra mắt sẽ hỗ trợ các ứng dụng Android thông qua Amazon Appstore. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch không chỉ gói gọn trong nền tảng Windows.

Microsoft vừa công bố sẽ hỗ trợ Android trên các hệ điều hành con của Windows. Theo yêu cầu phần cứng tối thiểu, game thủ sẽ cần vi xử lý ARM64 hoặc các hệ thống x64 khác hoạt động trên phiên bản Windows 10 22000.0 hoặc cao hơn, cùng 8GB RAM (ít nhất) và 16GB RAM (yêu cầu) hoặc Xbox One. Hiện tại, công cụ này dường như chỉ xuất hiện dành cho máy tính cá nhân, dù yêu cầu phần cứng bao gồm luôn cả Xbox One.

Có nhiều lý do để Microsoft công bố công cụ trên hỗ trợ Xbox One. Đầu tiên là người dùng thiết bị di động có thể trải nghiệm các tựa game yêu thích của mình trên Xbox One mà không cần tốn thêm chi phí.

Cơ chế hoạt động của Windows 10 và 11 có nhiều điểm tương đồng với hệ điều hành trên Xbox. Trên Windows 11, các ứng dụng Android được hỗ trợ thông qua Amazon Appstore và sử dụng công nghệ Intel Bridge để vận hành. Câu hỏi ở đây không phải là “liệu có khả thi hay không?” mà là “liệu có đáng giá hay không?”.

Các ứng dụng Android như Reddit, Discord, Facebook, Messenger, Whatsapp, các ứng dụng sản xuất nội dung và game sẽ là bổ sung đáng kể cho môi trường Xbox, mở rộng hết các tiềm năng của hệ thống, xứng đáng được gọi là một cỗ máy tính cá nhân giá phổ thông.