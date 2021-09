Xiaomi trình làng ba điện thoại game cao cấp Xiaomi 11

Xiaomi chính thức ra mắt bộ ba smartphone mới nhất của dòng Xiaomi 11. Nếu Xiaomi 11T và Xiaomi 11T Pro được thiết kế mang đến cho người dùng cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ thì Xiaomi 11 Lite 5G NE là sản phẩm nổi bật về phong cách và sự đổi mới.

Với Xiaomi 11T và Xiaomi 11T Pro, Xiaomi tiếp tục mang đến sự đột phá về khả năng quay phim và nhiếp ảnh trên điện thoại với các tính năng giúp kiến tạo nên những “thước phim ma thuật”. Với các sản phẩm của dòng Xiaomi 11T, những công nghệ quay phim hàng đầu giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay của những nhà sáng tạo nội dung tài năng và luôn đầy ắp ý tưởng giúp người dùng thay thế những thiết bị làm phim nặng nề và đắt tiền khác.

Không những vậy, nếu người dùng đang tìm kiếm một chiếc smartphone có vẻ ngoài thời thượng đi cùng các tính năng tiên tiến, kích thích khả năng sáng tạo, Xiaomi 11 Lite 5G NE với thiết kế nhẹ và siêu mỏng chính là sự lựa chọn thích hợp.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi đã đạt được bước tiến quan trọng với Xiaomi 11T Pro. Đây là chiếc smartphone đầu tiên của hãng được ra mắt toàn cầu cùng công nghệ sạc nhanh độc quyền Xiaomi HyperCharge 120W. Công nghệ hàng đầu này cho phép thiết bị sạc lên 100% chỉ trong 17 phút, giúp người dùng có thể thoả sức chơi game và sáng tạo nội dung với nguồn cảm hứng bất tận, khi mà thời gian nghỉ để sạc pin giờ đây đã được giảm thiểu một cách đáng kể. Để đạt được điều này, các công nghệ cải tiến như bơm sạc kép, cấu trúc pin hai ngăn, MTW, ứng dụng công nghệ Graphene trên pin Li-ion và công nghệ Mi-FC đều đã được cập nhật cho sản phẩm. Tính an toàn của pin được đảm bảo bởi Chứng nhận Hệ thống Sạc nhanh An toàn từ TÜV Rheinland - Tổ chức quốc tế chứng nhận độc lập kiểm soát về kỹ thuật và an toàn - với 34 tính năng sạc và an toàn dành cho pin, theo dõi nhiệt độ thời gian thực cùng các biện pháp khác. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị bộ vi xử lý cao cấp Qualcomm Snapdragon 888 mang đến sức mạnh cần thiết để thúc đẩy và tối ưu hóa nhiều tính năng AI của máy.

Bên cạnh hiệu năng nổi trội, Xiaomi 11T Pro còn sở hữu bộ ba camera mạnh mẽ được thiết lập với góc rộng 108MP chuyên nghiệp, ống kính tele 2x và ống kính góc siêu rộng 120 độ. Sản phẩm được trang bị các chế độ hỗ trợ quay phim và chụp ảnh như AI Cinema, quay video 8K và HDR10+ cho phép chúng ta ghi lại cảnh quay sắc nét như khi sử dụng công nghệ ISO thông minh của máy ảnh kỹ thuật số.

Xiaomi 11T Pro sử dụng màn hình phẳng AMOLED FHD+ kích thước 6,67 inch cùng tần số quét 120Hz được xếp hạng DisplayMate A+, hỗ trợ bởi TrueColor, Dolby Vision và HDR10+ cho hiển thị hơn 1 tỷ màu, độ sáng tối đa 1000 nits, cung cấp tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 480Hz và được bao phủ bởi dòng kính cường lực Corning Gorilla chắc chắn nhất cho đến nay - Corning Gorilla Glass Victus. Màn hình này sẽ làm hài lòng bất kì game thủ khó tính nào nhờ vào khả năng tái tạo hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực và độ nhạy cao. Với Dolby Vision, Xiaomi 11T Pro sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm hình ảnh sống động, sắc nét và chân thật đến từng chi tiết với độ sáng tối canh chuẩn như trong không gian thực. Màn hình cũng có một số chức năng chăm sóc và bảo vệ người dùng khỏi mỏi mắt, chẳng hạn như Chế độ đọc 3.0, hay chế độ True Display tự động điều chỉnh nhiệt độ màu theo các điều kiện xung quanh giúp người dùng có thể xem các hiển thị màn hình rõ ràng và thoải mái nhất. Có thể nói, với Dolby Atmos và hệ thống loa kép chuyên dụng SOUND BY Harman Kardon, Xiaomi 11T Pro sẽ tiếp tục dẫn đầu phân khúc về trải nghiệm hình ảnh và âm thanh trên máy, mang đến âm thanh lôi cuốn, hấp dẫn trên nhiều danh mục nội dung khác nhau như âm nhạc, phim ảnh, podcast và chơi game.

Xiaomi 11T

Với các tính năng như cụm ba camera độ phân giải cao, cùng với bộ công cụ hỗ trợ AI giúp tối ưu khả năng và năng suất sáng tạo nội dung của người dùng, Xiaomi 11T tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang đến trải nghiệm “thước phim ma thuật” cho mọi người.

Người dùng có thể tận hưởng những bức ảnh có độ nét ngoạn mục từ cụm ba camera của Xiaomi 11T với độ phân giải cao 108MP cho góc rộng, góc siêu rộng 120 độ và camera từ xa 2x. Sản phẩm được trang bị đầy đủ các tính năng nhiếp ảnh và quay phim cao cấp như Xiaomi 11T Pro.

Là một chiếc điện thoại dành cho game thủ, máy có màn hình phẳng AMOLED 6,67 inch với tần số quét 120Hz , tích hợp HDR10+. Với hơn 1 tỷ màu hiển thị cho trải nghiệm hình ảnh sống động nhất, cùng một loạt các tính năng chăm sóc mắt và tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 480Hz, khi chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình, game thủ hoàn toàn có thể ra đòn một cách chính xác và nhanh gọn theo tính toán.

Dù là đang quay phim hay chỉnh sửa những thước phim điện ảnh của riêng mình, Xiaomi 11T luôn bên bạn suốt cả ngày nhờ vào chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra tiết kiệm năng lượng, pin 5000mAh dung lượng lớn và sạc turbo có dây 67W giúp sạc đầy 100% chỉ 36 phút.

Xiaomi 11T Pro và Xiaomi 11T được giới thiệu với 3 màu thời thượng với lớp vỏ ngoài hoàn thiện đẹp mắt bao gồm Xám thiên thạch, Trắng ánh trăng và Xanh thiên thanh.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE chính thức lộ diện với thiết kế tinh giản đặc trưng của Xiaomi với thân máy đạt mức siêu mỏng và nhẹ, chỉ 6,81mm và 158g, được hoàn thiện bởi đường viền khung mỏng 1,88mm ở cả viền trên và các cạnh với 4 màu thời thượng. Bên cạnh Đen mộc bản, Xanh Kẹo ngọt và Hồng thanh đào, Xiaomi tiếp tục bổ sung thêm vào bộ sưu tập một bản màu hoàn toàn mới – Trắng băng tuyết với màu trắng xốp và có độ tinh tự nhiên như màu bông tuyết rơi.

Điện thoại được trang bị màn hình AMOLED 6,55 inch có TrueColor 10-bit và Dolby Vision, giúp mang đến cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung trải nghiệm hình ảnh sống động với sắc màu rực rỡ, cùng với độ sáng, độ tương phản và chi tiết ảnh đáng kinh ngạc. Với chiếc camera kế thừa những ưu điểm của dòng Xiaomi 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE có khả năng chụp ảnh tốt nhất trong phân khúc với camera chính 64MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera telemacro 5MP. Ngoài ra, chế độ ghi hình đặc sắc của thiết bị còn bao gồm các tính năng hỗ trợ AI như One-click AI Cinema, các hiệu ứng điện ảnh cho video và chế độ quay Vlog giúp người dùng có thể thoả sức khám phá và sáng tạo ra những nội dung video đa dạng.

Trên nền tảng Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE sẽ tận dụng tối đa sức mạnh 5G để nâng cao trải nghiệm hàng ngày của người tiêu dùng trên thiết bị. Với kết nối cực nhanh trong tầm tay, bạn có thể phát trực tuyến video HD hoặc các game trên điện thoại đòi hỏi cấu hình khủng mà không lo bị giật lag, cũng như thoải mái tận hưởng các cuộc gọi video với hình ảnh được xử lý vô cùng tinh tế và sắc nét. Thiết bị cũng được trang bị pin 4.250mAh và sạc nhanh 33W cho thời gian sạc nhanh chóng, thời lượng sử dụng lâu dài và trải nghiệm xuyên suốt, liền mạch.