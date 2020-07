Như mọi năm, game thủ Dota 2 có thể đóng góp vào giải thưởng The International bằng cách mua vật phẩm trong game. Từ số tiền giải thưởng khởi điểm là 1.6 triệu USD, số tiền này sẽ được cộng dồn thông qua việc trích 25% doanh thu từ vật phẩm game. Sau 62 ngày tổng số tiền góp được đã tăng lên đến 28.403.794 USD.

Giải thưởng The International 10 đã cao hơn 3.6 triệu USD so với The International 9 và cao hơn 10 triệu USD so với The International 8. Những ngày gần đây doanh thu cho the battle pass tăng cao nhờ vào việc ra mắt các vật phẩm Kho báu bất tử II gồm các vật phẩm trang trí và hòm kho báu.