Dota 2: Những nhà vô địch giải đấu TI 2011-2019 ngày ấy bây giờ ra sao

Tuy nhiên đối với những nhà vô địch giải đấu Dota 2 , nếu việc bước lên đỉnh vinh quang là khó thì việc duy trì phong độ đỉnh cao lại càng khó hơn.

Một trong những đội không thể thoát khỏi lời nguyền của nhà vô định chính là Wings Gaming đã mau chóng tan đàn xẻ nghé ngay sau khi đoạt ngôi cao nhất tại The International 2016. Mặc dù đó là lần đầu tiên thi đấu tại The International nhưng Wings Gaming đã vượt qua mọi đối thủ cho đến trận chung kết. Họ thực sự đã là chuyên gia của mọi thứ, từ việc sử dụng thành thạo các loại tướng khác nhau cho đến lối chơi linh hoạt, họ đã thực sự bất khả chiến bại tại thời điểm đó.

Thật không may là trò chơi danh vọng của Wings Gaming chấm dứt khá sớm khi các thành viên rời công ty mẹ do những lùm xùm về việc nợ lương và khiến 5 thành viên mỗi người đi một ngả. Li “iceice” Peng và Zhou “bLink” Yang thành lập team You Know Who do bLink giữ vai trò là đội trưởng. Trong khi Zhang “y`” Yiping và Zhang “Faith_bian” Ruida đầu quân cho EHOME và vẫn đang tích cực theo đuổi sự nghiệp thể thao điện tử của họ. Còn Chu “shadow” Zeyu đã “nghỉ hưu” không còn thi đấu Dota 2 ít nhất là trong gần một năm nay.

Một nhà vô địch Dota 2 The International sa cơ khác chính là team Newbee đang dính vào vụ bê bối dàn xếp tỷ số. Trong số 5 người bị kết án, Zeng “Faith” Hongda nhận được phản ứng dữ dội nhất khi anh giữ danh hiệu là người chiến thắng The International 2 khi anh còn chơi cho Invictus Gaming và có lúc anh suýt nữa là người đầu tiên lập kỷ lục vô địch 2 lần tại The International. Với bê bối này Newbee không còn hy vọng tham gia vào các sự kiện khu vực của Trung Quốc , chứ đừng nói đến The International nữa. Các game thủ bị cấm tham gia các sự kiện do ImbaTV, Mars Media và CDA tổ chức.

Ngoài hai đội Trung Quốc đang sa lầy trong bê bối, phần lớn các nhà vô địch khác đang phát triển tốt. Team vô địch The International đầu tiên Natus Vincere giờ đây có một đội hình hoàn toàn mới. Navi đã thể hiện tiềm năng của họ trong các giải đấu trực tuyến gần đây như ESL One Birmingham và Gamers Without Borders. Tương tự với Invictus Gaming (TI2), Evil Geniuses (TI5) và Team Liquid (TI7).

Natus Vincere: được thành lập từ đội hình thi đấu của Navi, Dmitriy “LighTofHeaveN” Kupriyanov và Oleksandr “XBOCT” Dashkevych nay đã trở thành bình luận viên, LighTofHeaveN thậm chí còn trở thành bình luận viên cho các mùa giải The International kể từ 2013. Ivan “Artstyle” Antonov hiện đang là huấn luyện viên của EXTREMUM. Danil “ Dendi ” Ishutin hiện đang là thủ lĩnh của B8, đội thi đấu mạnh nhất từng thấy của Dota 2. Trong khi Clement “Puppey” Ivanov đang là đội trưởng của Team Secret, đội có thành tích tốt nhất năm 2020 cho đến nay.

Invictus Gaming: theo chân các đồng nghiệp Trung Quốc khác, Chen “Zhou” Yao và Jiang “YYF” Cen đã “về hưu”. Luo “Ferrari_430” Feichi và Zeng “Faith” Hongda vẫn đang hoạt động lần lượt tại EHOME và Newbee. Wong “ChuaN” Hock Chuan vẫn đang tích cực tweet về tất cả những gì xảy ra trong Dota 2 nhưng đã không còn chơi trong một thời gian dài.

Evil Geniuses: team này vẫn còn hoạt động cho đến vài tháng trước cho đến khi Peter “ppd” Dager quyết định “nghỉ hưu” vào tháng 4.2020 và theo sau là Saahil “Universe” Arora. Chỉ còn 3 người là Clinton “Fear” Loomis, Kurtis “Aui_2000” Ling và Syed “SumaiL” Hassan vẫn còn chơi cho nhiều team khác nhau.

Chỉ có 2 team may mắn vẫn còn duy trì được những nhà vô địch trong nhóm. Gustav “s4” Magnusson đã trở lại với Alliance dưới sự huấn luyện của người đồng đội cũ là Jonathan “Loda” Berg trong khi Henrik “AdmiralBulldog” Ahnberg ở lại Alliance với vị trí streamer.

Team OG - đội 2 lần vô địch The International vẫn còn đang hoạt động tích cực. Tuy vậy Anathan “ana” Pham và Jesse “JerAx” Vainikka đã “nghỉ hưu” trong khi Sébastien “Ceb” Debs không chơi thường xuyên và chỉ có mặt khi cần thiết. Topson và N0tail vẫn đang cố gắng vực dậy tiềm năng của Team OG.

Cuối cùng là Team Liquid, đội duy nhất vẫn còn giữ được đội hình đầu tiên tuy nhiên các thành viên đã tự thành lập team mới với 80% đội hình vô địch tại Dota 2 The International 2017. Chỉ có Lasse Aukusti vào MATUMBAMANTHER Urpalainen vắng bóng do bận rộn xây dựng Team Secret trong suốt mùa giải 2020 vinh quang.