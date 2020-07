Dota 2 và một số môn eSports được đưa vào giải thể thao trong nhà và võ thuật châu Á

Dota 2 và một số môn thể thao điện tử được chọn làm môn thi đấu tranh huy chương cho thế vận hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2021, một sự kiện thể thao do Thái Lan tổ chức. Arena of Valor, Dota 2, Legends of Runeterra, Tekken 7, Assetto Corsa, và One Lap E-Cycling đã được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) chấp thuận.