Khởi tranh giải đấu Streamer Tay To Tử Chiến với tiền thưởng gần 100 triệu đồng

Tiếp nối sự thành công của Tay To Tử Chiến dành cho 12 đội tuyển kỳ trước, Streamer Tay To Tử Chiến sẽ là một phiên bản “nâng cấp” khi 8 Streamer nổi tiếng nhất cộng đồng Free Fire tham gia tranh tài gồm: Gạo Bạc TV, AS Mobile, Lão Gió, Cham Cân 5; Ma Gaming, Anh Ford, Rikaki Gamming, Mạnh Funky.