5 lý do khiến Dark Souls 2 trở thành tựa game hay nhất của dòng game Souls

Gây tranh cãi từ lần ra mắt không ổn định, Dark Souls 2 thường xuyên xuất hiện trong danh sách là game Souls tệ nhất. Tuy nhiên đồng thời Dark Souls 2: Scholar of the First Sin lại được nhiều người coi là một kiệt tác. Dưới đây là 5 lý do khiến Dark Souls 2 trở thành tựa game hay nhất trong các game Souls:

Độ khó hợp lý

Dòng game Dark Souls nổi tiếng với độ khó không tưởng, tuy nhiên mỗi tựa game lại có những khó khác nhau. Các game thủ vẫn chưa rõ ý đồ của FromSoftware là gì quyết định làm cho độ khó không nhất quán giữa các tựa game, nhưng giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất có thể là để khuyến khích người chơi mới.

Dark Souls 2 nổi bật vì có độ khó lý tưởng. Dark Souls đầu tiên được coi là quá khó, và thứ ba là quá dễ dàng. Có thể nói, Dark Souls 2 có độ khó vừa phải.

Nhiều bản cập nhật sau khi ra mắt

Khi phát hành Dark Souls 2, FromSoftware đã vấp phải một số lỗi nhất định. Rất may, các bản cập nhật sau đó đã giúp cứu vớt Dark Souls 2. Vị trí và độ khó của kẻ thù trong trò chơi đã được làm lại, cùng với nhiều thứ khác. FromSoftware đã tạo nên sự khác biệt và nó có thể đây là trò chơi hay nhất của series.

PVP

PVP trong Dark Souls thử thách kỹ năng của người chơi. Mặc dù có nhiều vấn đề trong Dark Souls 2, nhưng hệ thống chiến đấu PVP (người chơi với người chơi) là hoàn toàn xuất sắc.

Dark Souls 2 có địa điểm và cơ chế chiến đấu tốt hơn so với người tiền nhiệm. Dark Souls 3 không thực hiện được những thay đổi có ý nghĩa đối với PVP và nhân vật “chết” quá nhanh. Dark Souls 2 phải nói là có hệ thống PVP tốt nhất trong loạt game Souls.

Scholar Of The First Sin

Phiên bản đặc biệt của Dark Souls 2 được coi là một trong những phiên bản hay nhất trong series. Nó chứa ba DLC— Crown of the Sunken King, Crown of the Ivory King và Crown of the Old Iron King. Phiên bản đặc biệt cũng xuất hiện các NPC mới để bổ sung cốt truyện và cải thiện chức năng trực tuyến. Nếu không có Scholar of the First Sin, Dark Souls 2 là một trò chơi mờ nhạt. Tuy nhiên, với Scholar of the First Sin thì Dark Souls 2 đã ngoạn mục trở thành tựa game nổi bật có thể là hay nhất trong series.

New Game Plus

Mặc dù bạn có thể đã thất vọng với hệ thống cấp độ của Dark Souls 2 khi mới thử lần đầu tiên, nhưng một khi đã làm quen thì nó không phức tạp như vậy. New Game Plus của Dark Souls 2 mang lại những trải nghiệm trong Dark Souls gốc, khiến chúng tôi tin rằng đây có thể là tựa game Souls hay nhất. Phiên bản có những vũ khí được yêu thích hàng đầu cùng với các khu vực quen thuộc khiến cho Dark Souls 2 trở thành một tựa game được yêu thích. Ngoài ra, việc di chuyển nhanh giúp nó bớt tẻ nhạt hơn so với Dark Souls gốc.

Quan điểm của bạn về Dark Souls 2 như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi tại phần bình luận nhé!