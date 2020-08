Bảng xếp hạng 10 game hay nhất 6 tháng đầu năm 2020

Thanh Niên Game tổng hợp danh sách 10 game hay nhất 6 tháng đầu năm 2020 theo đánh giá của OpenCritic bạn đọc tiện theo dõi.

10. Nioh 2 (85)

Phiên bản Nioh đầu tiên là một thành công lớn đối với Team Ninja, là một trong những game kiểu Souls chất lượng cao. Nioh 2 giữ nguyên linh hồn của bản gốc và làm cho nó trở nên tuyệt vời khi cải thiện các tính năng và cơ chế chơi khác nhau. Nioh 2 chắc chắn sẽ đẩy ngay cả những game thủ kinh nghiệm nhất đến giới hạn của bản thân, nhưng đồng thời sẽ mang trải nghiệm vô cùng thú vị.

Nioh 2 chỉ có trên PlayStation 4

9. Desperados 3 (86)

Hơn một thập kỷ sau khi phát hành Desperados 2: Cooper's Revenge, loạt game Desperados trở lại với Desperados 3. Mang trong mình di sản chiến thuật thời gian thực của người tiền nhiệm, Desperados 3 mang đến những pha hành động chất lượng cao và nhiều màn chơi ly kỳ kết hợp với câu chuyện hấp dẫn và thiết kế nhân vật ấn tượng. Nó có thể không có cấu hình cao như nhiều game khác trong danh sách này, nhưng nó chắc chắn vẫn là thứ mà game thủ yêu thích thể loại này nên trải nghiệm.

Desperados 3 hiện đã ra mắt trên PC, PS4 và Xbox One

8. Final Fantasy 7 Remake (87)

Tại E3 2015, Sony đã gây chấn động thế giới khi công bố bản Final Fantasy 7 Remake được mong đợi từ lâu. Năm năm sau khi thông báo, Square Enix cuối cùng đã phát hành trò chơi và nó đã được quảng cáo rầm rộ. Final Fantasy 7 Remake mang đến cho JRPG cổ điển này hơi thở hiện đại với hình ảnh đẹp mắt và hệ thống chiến đấu hành động được tân trang lại. Nó mở rộng câu chuyện của Final Fantasy 7 gốc theo những cách độc đáo, và mặc dù một số thay đổi không được tất cả game thủ đón nhận, nhưng hầu hết game thủ vẫn rất hào hứng chờ xem câu chuyện sẽ đi đến đâu tiếp theo.

Final Fantasy 7 Remake hiện đã ra mắt dành riêng cho PlayStation 4.

7. Legends Of Runeterra (88)

Nhiều năm liền Riot Games gần như chỉ tập trung vào Liên minh huyền thoại nhưng gần đây hãng đã quyết định mở rộng sang thể loại game khác. Game bắn súng Valorant của hãng có thể đang “chiếm sóng" khá nhiều nhưng Legends of Runeterra của Riot đã đánh bại Valorant khi nói đến điểm đánh giá. Là một game bài sưu tập trong mạch Hearthstone , Legends of Runeterra đã giành được điểm số cao và nhiều người ca ngợi nó là tiêu chuẩn mới cho các trò chơi bài kỹ thuật số.

Legends of Runeterra hiện có trên PC cũng như các thiết bị di động Android và iOS.

6. Doom Eternal (89)

The Doom năm 2016 đã được đón nhận nồng nhiệt vào thời điểm phát hành, nhưng có thể nói rằng Doom Eternal là một cơn địa chấn. Doom Eternal kéo hành động và sự phấn khích lên đến 11 với những màn hành động làm game thủ phun trào adrenaline không ngớt. Là một trải nghiệm thú vị không ngừng của những trận chiến hành động, Doom Eternal cũng được đánh giá cao nhờ hình ảnh mãn nhãn, hành động mượt mà và nhạc nền sấm sét. Chế độ nhiều người chơi của Doom Eternal cũng được yêu thích, mặc dù hầu hết các lời khen ngợi đều nhắm vào cốt truyện của nó.

Doom Eternal hiện có trên PC, PS4, Stadia và Xbox One, phiên bản Nintendo Switch cũng đang được phát triển.

5. Ori And The Will Of The Wisps (90)

Ori and the Blind Forest là một game phiêu lưu hành động tuyệt vời theo đúng nghĩa của nó, nhưng phần tiếp theo Ori and the Will of the Wisps đưa nó lên một tầm cao mới. Phần này là một cải tiến lớn đối với phiên bản gốc về mọi mặt như đồ họa, điều khiển tốt hơn, v.v. Game đã nhận được sự hoan nghênh gần như toàn cầu từ các nhà phê bình vì nhiều lý do, đặc biệt là lời khen ngợi dành cho cốt truyện và nhạc nền của nó.

Ori and the Will of the Wisps hiện đã có trên PC và Xbox One.

4. Dreams (90)

Media Molecule đã tạo nên tên tuổi với loạt LittleBigPlanet với những công cụ sáng tạo cho người dùng chưa từng có trên giao diện platform cổ điển. Dreams là một bước tiến vượt bậc so với những gì mà Media Molecule đã đạt được với LittleBigPlanet, với bộ công cụ sáng tạo mạnh mẽ của trò chơi mang lại cho người khả năng tạo ra các game hoàn chỉnh rất riêng của họ từ đầu. Dreams là một thành tích đáng kinh ngạc khi nói đến các game tương tự và hầu như không ai sánh kịp. Game thủ đã tiếp tục sáng tạo những nội dung hấp dẫn, chất lượng cao trong Dreams kể từ khi ra mắt và vì vậy trò chơi sẽ trở nên tốt hơn từng ngày.

Trong khi nội dung do người dùng tạo ra là điểm chính của Dreams, game cũng có một số cấp độ từ Media Molecule khá hấp dẫn. Thêm vào đó, cốt truyện ngắn của Dreams đầy cảm xúc và có một số game tuyệt vời để khởi động.

Dreams hiện có sẵn dành riêng cho PS4.

3. Animal Crossing: New Horizons (90)

Với diễn biến của đại dịch COVID-19, Animal Crossing: New Horizons thực sự ra mắt vào thời điểm hoàn hảo. Mang đến cho game thủ thế giới khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết khỏi sự căng thẳng hàng ngày của đại dịch -19 và khó khăn về kinh tế, Animal Crossing: New Horizons vừa thư giãn vừa là một game không thể bỏ qua.

Kể từ khi ra mắt, Nintendo đã tiếp tục mở rộng trải nghiệm Animal Crossing: New Horizons với nội dung mới và có vẻ như sẽ có nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi không có bất kỳ nội dung nào sau khi ra mắt, người chơi có thể dễ dàng dành hàng trăm giờ cho Animal Crossing: New Horizons và vẫn tìm thấy những việc cần làm, cho dù đó là tìm lỗi game hay bắt từng con cá trong trò chơi. Dễ dàng trở thành một trong những game Switch hàng đầu, Animal Crossing: New Horizons là một trong những game nhất định phải thử của năm 2020.

Animal Crossing: New Horizons hiện đã ra mắt dành riêng cho Nintendo Switch.

2. Half-Life: Alyx (92)

Phải mất một thời gian dài các game thực tế ảo mới tìm được chỗ đứng, nhưng Half-Life: Alyx là một trong những trò chơi VR có đầy đủ tính năng nhất hiện có, tận dụng tối đa các khả năng độc đáo của VR để mang đến trải nghiệm chơi trò chơi thực sự mới mẻ mà không thể sao chép bằng phần cứng trò chơi tiêu chuẩn. Half-Life: Alyx là một trải nghiệm VR xuất sắc và hy vọng đó là một dấu hiệu cho thấy những điều mới nữa sẽ đến từ Valve.

Half-Life: Alyx hiện có trên PC.

1. The Last Of Us 2 (96)

The Last of Us của Naughty Dog là một trong những game được đánh giá cao nhất ở thế hệ trước, và vì vậy kỳ vọng luôn được đặt cao đối với The Last of Us 2. Là game được xếp hạng cao nhất của năm 2020 cho đến nay, có thể nói rằng The Last of Us 2 đã đáp ứng được kỳ vọng và các nhà phê bình dành nhiều lời khen ngợi cho cuộc phiêu lưu mang sắc màu kinh dị của của Ellie. Mặc dù các thông tin spoil của Last of Us 2 bị rò rỉ trên mạng có thể đã làm giảm phần nào sức nóng của game nhưng thực sự không có gì có thể thay thế việc tự mình trải nghiệm game. Naughty Dog đã vượt qua chính mình một lần nữa với The Last of Us 2, và sẽ rất thú vị khi xem hãng sẽ làm gì tiếp theo.

The Last of Us 2 chỉ có trên PS4.

Trong danh sách 10 game hay nhất kể trên bạn thích game nào nhất? Hãy cùng chia sẻ tại phần bình luận nhé!