Game thủ The Last of Us 2 xôn xao vì nhân vật bị thay đổi ngoại hình

The Last of Us 2 đã vướng phải nhiều tranh cãi trái chiều dù mới chỉ công chiếu từ tháng 6. Những người không thích game đã hùa nhau đánh giá thấp game trên Metacritic và gửi lời đe dọa Laura Bailey - nữ diễn viên lồng tiếng cho một trong những nhân vật quan trọng của trò chơi. Tuy nhiên, game thủ yêu mến The Last of Us 2 đã phát hiện ra một nhân vật đã được thay đổi khá nhiều so với bản gốc. Cảnh báo: bài viết này có chứa nội dung spoil của game The Last of Us 2, độc giả cân nhắc trước khi xem.

Nhiều game thủ của phiên bản đầu tiên đã không thích Abby trong The Last of Us 2. Vụ giết Joel của Abby cũng như thân hình cơ bắp của cô dường như đã khiến nhiều game thủ tức giận. Tuy nhiên, nhân vật này không hoàn toàn là tâm điểm của cuộc tranh cãi này tuy nhiên vẫn có liên quan đến chủ đề đang được nhắc đến - cụ thể là nhân vật bố của Abby là bác sĩ phẫu thuật sẽ phẫu thuật cho Ellie với nỗ lực tìm ra cách chữa bệnh.

Một người dùng Reddit có nick trên màn hình là Ravensight_q8 đã đăng ảnh so sánh từ phiên bản đầu tiên trong trò đó cha của Abby - tiến sĩ Jerry Anderson trông rất khác so với phiên bản của ông trong The Last of Us 2. Trong khi phiên bản thứ hai cho thấy nhân vật là một người đàn ông trẻ và nhợt nhạt thì trò chơi gốc ông ta có một vẻ ngoài đặc biệt không giống ai. Phiên bản này của cha Abby là một người gầy gò, và mặc dù anh ta không không lộ mặt do trong bối cảnh bệnh viện và bác sĩ đeo mặt nạ nhưng hình ảnh cho thấy khuôn mặt của nhân vật lại tối hơn đáng kể.

Mặc dù từ một nguồn tinh không chính thức, nhưng trang wiki ban đầu đã đăng Tiến sĩ Anderson là "người Mỹ gốc Phi" dựa trên sự xuất hiện của nhân vật này trong trò chơi đầu tiên. Nếu cùng một nhân vật này so sánh giữa phần đầu tiên và phần hai, rất nhiều người sẽ đồng ý những hình ảnh nhân vật này không phải là cùng một người.

Nhiều game thủ đã bàn tán lý do vì sao có sự thay đổi này. Một số cho rằng Naughty Dog có thể đã cho rằng sẽ quá gây tranh cãi khi ra mắt một nhân vật phản diện da đen để mở đầu game và điều này có thể gây thiệt hại cho game, tuy nhiên dường như khó có khả năng việc này xảy ra.

Dù lý do là gì đi nữa, đây cũng là một chi tiết thú vị cần lưu ý. Trong khi có rất nhiều chi tiết mà Naughty Dog đã mang từ phần một sang The Last of Us 2, có vẻ như có một số khía cạnh mà nhà phát triển có thể đã bỏ không để ý.