Cơ chế cực tinh xảo của The Last of Us 2 thể hiện qua… màn vỡ kính

The Last of Us 2 là một minh chứng cho thiết kế game hướng đến chi tiết của Naughty Dog, với những thông tin nhỏ về các nhân vật như Ellie được thêm vào để mang lại trải nghiệm hấp dẫn. Và mặc dù người chơi có thể đã đập vỡ một vài cửa sổ khi đang tìm đường trong The Last of Us 2, nhưng hóa ra bên dưới hành động đơn giản như làm vỡ kính là một cơ chế phức tạp và tinh tế hơn nhiều so với một số giả định.

Hóa ra, mảnh kính vỡ trong The Last of Us 2 hơi phức tạp một chút, chúng “luôn bị vỡ” và Naughty Dog chỉ sử dụng thủ thuật để làm cho nó có vẻ nguyên vẹn khi người chơi tình nhìn thấy, và việc này che giấu các đường nối các mảnh kính vỡ.

Các game thủ cũng có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chính John Wick đã tạo cảm hứng cho chiếc kính vỡ. Nhà thiết kế âm thanh Jesse Garcia của The Last of Us 2 nói rằng họ rất thích âm thanh của tiếng kính vỡ vụn trong bộ phim, cùng với âm thanh của các mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Theo Garcia, những chi tiết đó là kiểu mà nhóm muốn đạt được.

Âm thanh của kính vỡ cũng được đưa lên một tầm cao mới. Điều thú vị là không chỉ có một âm thanh được áp dụng cho kính vỡ từ đầu đến cuối. Thay vào đó, âm thanh được tạo thành từ "các lớp và các biến thể khác nhau", theo Garcia điều này giúp mô phỏng âm thanh chính xác hơn. Sự phá vỡ đó diễn ra trong một vài giai đoạn riêng biệt, khiến chúng trở nên vô cùng phức tạp, bằng chứng là âm thanh tuyệt vời của The Last of Us 2.

Mặc dù Naughty Dog có thể chọn cách thể hiện việc “vỡ kính” dễ dãi hơn thì việc sử dụng một hệ thống phức tạp này đã giúp thế giới trong game trở nên sống động như thật, trở thành một điểm khác biệt trong trải nghiệm của The Last of Us 2, biến nó trở thành một phần không thể thiếu của game.

Các chi tiết nhỏ của The Last of Us 2 đã giúp nó trở thành một game đáng gờm cho năm cuối cùng của PS4. Mặc dù có nhiều tranh cãi, nhưng The Last of Us 2 là đỉnh cao kinh nghiệm của Naughty Dog trong thiết kế game. Không rõ dự án tiếp theo của Naughty Dog sẽ là gì, cho dù đó là một phần khác các game hiện có hay một game hoàn toàn mới thì các game thủ hoàn toàn có thể hy vọng nhà phát triển sẽ quan tâm nhiều đến trò chơi tiếp theo như trong Last of Us 2.