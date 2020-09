Trong những năm qua đồ họa trong The Last of Us 2 đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, sống động đến từng chi tiết.

Để giải mã về cách Naughty Dog đạt được tầm cỡ đồ họa này, vào đầu năm nay tại SIGGRAPH - một hội nghị dành cho những tiến bộ trong công nghệ đồ họa trên toàn thế giới , Giám đốc nghệ thuật Waylon Brinck và Nghệ sĩ kỹ thuật Steven Tang đã trình bày về cách họ đã xây dựng các chi tiết nhỏ nhất của game

Theo đó họ đã tập trung vào những chi tiết nhỏ nhất của đôi mắt cho các nhân vật trong The Last of Us 2, từ ánh xạ phản chiếu đến hấp thụ ánh sáng. Trong một bước ngoặt về mô tả đôi mắt trong đồ họa 3D, Naughty Dog đã vượt xa một kết cấu đơn giản, mà thay vào đó họ đã sử dụng các bức ảnh tham chiếu chất lượng cao để có được hình ảnh chân thực của đôi mắt trong các bối cảnh ánh sáng khác nhau. Kết quả là đôi mắt có thể chủ động phản chiếu cảnh vật xung quanh và giữ bóng giống với đời thực đến mức nó gần như tái tạo hoàn hảo hình ảnh đời thực mà không cần tham chiếu ảnh để so sánh song song.

Từ việc đầu tư đồ họa cho đôi mắt, chi tiết này đã ảnh hưởng đến ánh sáng tổng thể của những khoảnh khắc đẹp nhất của The Last of Us 2. Đồng thời còn có những cải tiến khác từ cách ánh sáng phản chiếu trên da, đến việc tạo bóng theo các vật thể và các đặc điểm trên khuôn mặt hấp thụ nguồn sáng. Từ phân tích chuyên sâu cho thấy họ đã dành rất nhiều nỗ lực đòi hỏi trình độ công nghệ cao.

Nhìn vào mức độ đón nhận của The Last of Us 2, có vẻ như game thủ hoàn toàn đánh giá cao sự chăm chút đến từng chi tiết đã tạo nên game này. Bất chấp việc một số người không hoàn toàn trân trọng nỗ lực của đội đã xây dựng nên đồ họa đỉnh cao trong The Last of Us 2, thành quả của nhóm cùng với Brinck và Tang mang đến một trong những game điện ảnh nhất trong thế giới game.

The Last of Us 2 hiện có mặt trên PS4.