Bản update The Last Stand của Left 4 Dead 2 sẽ ra mắt trong tuần này

Sau 8 năm kể từ bản cập nhật Cold Stream (2012), cuối cùng Left 4 Dead 2 đã được bổ sung thêm phần chơi mới. Với tên gọi The Last Stand Update, DLC này sẽ ra mắt vào thứ 5 tuần này, tức 24.9.2020.

Giống như các bản cập nhật trước đó của Left 4 Dead 2, The Last Stand là một sáng tạo cộng đồng được Valve chấp thuận, bản update này cũng chứa rất nhiều tính năng mới, các điều chỉnh và sửa lỗi cũng như các thành tích bổ sung cùng nhiều nội dung khác. Nhìn chung, đây sẽ là một bản update tương đối hấp dẫn so với nội dung đã quá cũ kỹ của Left 4 Dead 2.

Điểm nhấn trong The Last Stand Update là game thủ sẽ được trải nghiệm thêm 20 bản đồ mới. Số lượng zombies cũng tăng lên thêm 2 loài, khiến các cuộc chạy trốn và sinh tồn trở nên khốc liệt, nhiều thử thách hơn.

Có thể nói rằng đối với các fan của dòng game Left 4 Dead thì việc cập nhật The Last Stand Update là một tin vui. Với bản update này, nhiều khả năng Left 4 Dead 2 sẽ trở lại thời kỳ "huy hoàng" với rất đông người chơi trong thời gian tới.