Bất chấp lỗi trên PS4 và Xbox One, Cyberpunk 2077 gỡ lại 8 năm vốn chỉ trong 1 ngày

Cũng cần phải lưu ý rằng đây là một trò chơi mới đầy tham vọng vì vậy khi chạy trên phần cứng đã bảy năm tuổi như PS4 và Xbox One thì lỗi xảy ra là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng ngay cả như vậy, những vấn đề kiểu này là không thể chấp nhận được với một tựa game có giá 60 USD. Các bản cập nhật khắc phục lỗi game đang được nhóm phát triển Cyberpunk thực hiện cho các máy cũ của Sony và Microsoft theo một thông báo trên mạng xã hội của hãng.

Bất chấp những lỗi như đã kể trên, CD Projekt cho biết chỉ riêng việc đặt trước đã giúp hãng “gỡ lại" chi phí phát triển game trong 8 năm qua và cả chi phí tiếp thị quảng cáo. Ra mắt vào ngày 10.12.2020, không có gì ngạc nhiên khi Cyberpunk 2077 thành công lớn về doanh số do số lượng đặt trước của Cyberpunk 2077 cao hơn đáng kể so với The Witcher 3: Wild Hunt với con số khoảng 8 triệu đơn đặt hàng, biến nó thành lần ra mắt lớn nhất trong lịch sử. Tựa game cũng đã thu hút hơn một triệu người chơi đồng thời trên Steam khi ra mắt, lập kỷ lục mới cho một trò chơi chơi đơn.