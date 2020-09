Cyberpunk 2077 đặt mục tiêu vượt mặt The Witcher 3

Phát biểu trong một buổi họp báo cáo tài chính, Giám đốc điều hành CD Projekt Red - Adam Kicinski đã cho biết kế hoạch DLC của Cyberpunk 2077 với trọng tâm vượt qua The Witcher 3 . Đối với cuộc phiêu lưu gần đây nhất của Geralt, CD Projekt Red đã tung 2 bản mở rộng cốt truyện chính cũng như hàng tấn gói DLC nhỏ hơn. Cyberpunk 2077 thậm chí sẽ còn lớn hơn.

Nếu Cyberpunk 2077 có cả phần chơi đơn và chế độ nhiều người chơi, có nghĩa là game sẽ có nhiều DLC hơn The Witcher 3. Rõ ràng, nhà phát triển sẽ muốn tiếp tục câu chuyện của Night City thông qua các bản mở rộng như Blood and Wine và Hearts of Stone, nhưng cũng có thể có các bản nhỏ hơn. Nếu thế giới trong Cyberpunk 2077 rộng lớn như tiết lộ của CD Projekt Red thì rất có thể có rất nhiều cốt truyện để các game thủ tha hồ trải nghiệm.