Cyberpunk 2077 sẽ ra mắt trên PS5 và Xbox Series X

Như thường thấy với hầu hết các trò chơi Triple-A cấu hình cao như Cyberpunk 2077, game hiện đã bị trì hoãn nhiều lần. Do đó, có vẻ như CD Projekt Red đã họp các cổ đông về việc chậm trễ có thể ảnh hưởng đến việc ra mắt game trên các hệ máy thế hệ tiếp theo.

Các game thủ yêu thích CD Projekt Red đã rất nóng lòng chờ đón game tiếp theo của hãng kể từ thành công phi thường của The Witcher 3 : Wild Hunt, nhưng nhiều game thủ nhận ra rằng Cyberpunk 2077 còn lâu mới được phát hành theo lịch ban đầu. Thậm chí gần đây nhất là vào cuối tháng 5, CD Projekt Red đã thông báo rằng Cyberpunk 2077 đang trong giai đoạn cuối cùng, có nghĩa là vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị trước khi phát hành. Đó có lẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Cyberpunk 2077 sẽ không ra mắt vào tháng 9.

Theo CD Projekt Red, lịch ra mắt mới vào ngày 19.11 có thể gây bất ngờ cho nhiều game thủ nhưng rất may game vẫn đang dự kiến vào năm 2020. Sự chậm trễ này chắc chắn là một nước đi rất thông minh của hãng. Trong một cuộc họp với các cổ đông gần đây đã cho thấy thông tin rằng game thủ sẽ có thể chơi trò chơi vào ngày đầu tiên khi thế hệ máy game tiếp theo ra mắt. Điều này rất thú vị vì nhiều lý do, bao gồm cả việc CD Projekt Red trước đây đã bóng gió việc Cyberpunk 2077 ra mắt trên PS5 mặc dù game đã được xác nhận sẽ có mặt trên Xbox Series X . Điều này cũng có nghĩa là thế hệ máy chơi game tiếp theo có thể sẽ ra mắt gần ngày 19.11.

Cuộc họp nói trên cũng đã làm rõ một số điều mà giới truyền thông và game thủ tò mò. Đầu tiên, trò chơi sẽ có mặt trên PS4, Xbox One X , PS5 và Xbox Series X vào ngày đầu tiên. Điều thú vị là các phiên bản thế hệ tiếp theo của game sẽ trông đẹp hơn các phiên bản thế hệ trước. Cuối cùng, sự chậm trễ ra mắt không phải do đại dịch COVID-19 , mà là do giai đoạn phát triển cuối cùng này đặc biệt khắt khe. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thế giới của Cyberpunk 2077 trông có vẻ chi tiết phức tạp và chứa đầy vô số NPC đáng kinh ngạc với cuộc sống hàng ngày.