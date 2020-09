Bị chê thiếu nội dung, The Division 2 xây cả tòa nhà 100 tầng

Dù bản mở rộng Warlords of New York thêm thắt khá nhiều tính năng mới cho The Division 2, trò chơi này vẫn thiếu những phụ bản mang tính chất "cày cuốc" như Underground của phần đầu. Đó là lý do mà mới đây, Ubisoft công bố kế hoạch... xây dựng cả một tòa nhà 100 tầng trong game - thông qua tính năng PvE mang tên The Summit.

Đối với những trò chơi có yếu tố nhập vai, ngoài việc khám phá các nhiệm vụ trong môi trường thế giới mở, game thủ vẫn có nhu cầu tập trung chiến đấu ở những phụ bản/bản đồ chơi có tính chất lặp lại nhằm săn lùng trang bị tốt hơn. Diablo 3 giải quyết yếu tố này bằng cơ chế Nephalem Rift, trong khi ở phiên bản tiền nhiệm The Division vai trò này thuộc về DLC Underground.

Tuy nhiên khác với việc khám phá các đường hầm đầy nguy hiểm tại New York của Underground, với The Summit game thủ The Division 2 sẽ lần lượt "vượt ải" 100 tầng của tòa nhà khổng lồ. Mỗi tầng sẽ có một nhiệm vụ và thử thách riêng (chẳng hạn như tiêu diệt mục tiêu, giải cứu con tin...), được canh gác bởi hệ thống kẻ địch và "trùm" được bố trí ngẫu nhiên. Do đó, ở cùng một vị trí tầng lầu giống nhau, mỗi game thủ The Division 2 sẽ có những trải nghiệm khác biệt.