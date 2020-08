Call of Duty: Black Ops Cold War: Activision sẽ tặng 10.000 mã beta vào cuối tuần này

Activision vừa qua đã chính thức ra mắt Call of Duty: Black Ops Cold War. Giống như các tựa game trước đó Call of Duty: Black Ops Cold War cũng sẽ có một bản beta và các game thủ có thể trải nghiệm, nhưng để được trải nghiệm sớm các game thủ cần đặt mua trước. Tuy nhiên các game thủ có thể không cần phải tốn tiền do Activision sẽ tặng 10.000 mã beta vào cuối tuần này.

Call of Duty League sẽ tổ chức giải đấu đầu tiên vào Chủ nhật ngày 30.8 lúc 4 giờ chiều ET, nhà xuất bản sẽ tặng mã beta cho những người xem stream trên trang web chính thức của giải đấu.

Nếu muốn nhận quà tặng, bạn sẽ cần đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản Activision và liên kết tài khoản đó với trang web Call of Duty League. Sau đó, bạn sẽ chọn nền tảng muốn chơi bản beta gồm PC, PS4 hay Xbox One.

Vào thứ 7 tuần này các game thủ cũng có thể xem stream để có cơ hội giành được mã cho Gói CDL Champs 2020, bao gồm các thiết kế Call of Duty League cho một số vật phẩm trong trò chơi bao gồm thuốc xịt graffiti ảo và thiết kế vũ khí tùy chỉnh. Nếu bạn xem ít nhất 30 phút tại bất kỳ thời điểm nào trong sự kiện kéo dài hai ngày, bạn có thể nhận được mã vật phẩm một con dao ảo có in logo Call of Duty League trên lưỡi dao, có thể được sử dụng trong Modern Warfare và Warzone.

Activision chưa công bố chính thức thời gian ra mắt bản beta nhưng Call of Duty: Black Ops Cold War sẽ ra mắt vào ngày 13.11.