Mới đây, Call of Duty: Black Ops Cold War đã xác nhận sẽ tiếp tục độc quyền phát hành thông qua Battle.net (cũng do Activision Blizzard chủ quản) đối với phiên bản PC. Ngoài ra, đơn vị chịu trách nhiệm Port (chuyển thể nền tảng) của Call of Duty: Black Ops Cold War chính là Beenox - studio quen thuộc từng gắn liền với nhiều phiên bản Call of Duty trước đó.