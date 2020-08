Call of Duty: Black Ops Cold War sẽ liên kết trực tiếp với Warzone

Sau màn ra mắt vào ngày 26.08 vừa qua, Call of Duty: Black Ops Cold Wa r đang trở thành cái tên cực "hot" trong cộng đồng game thủ toàn cầu. Khác với bối cảnh giả tưởng của phiên bản tiền nhiệm Call of Duty: Black Ops 4, Black Ops Cold War đưa game thủ trở về một giai đoạn lịch sử có thật, từng khiến nhân loại đứng trước nguy cơ Thế chiến thứ 3: Chiến tranh lạnh (1946-1991).

May mắn thay, trong các hé lộ gần đây từ đội ngũ phát triển Call of Duty: Black Ops Cold War, chế độ chơi mạng của tựa game này đang được xây dựng theo hướng liên kết chặt chẽ với Warzone. Cụ thể, tiến độ, các vật phẩm, skin... mà bạn mở khóa trong Call of Duty: Black Ops Cold War sẽ sử dụng được trong Call Of Duty: Warzone. Trong khi đó, bản thân Warzone cũng sẽ có một bản Update đủ lớn để mang đến những ảnh hưởng, nội dung, "không khí" Black Ops Cold War.