Game thủ có thể tùy chỉnh nhân vật trong Call of Duty: Black Ops Cold War

Trong khi các game Call of Duty trước đây đã từng cho phép người chơi tùy chỉnh trong màn chơi nhiều người thì Call of Duty: Black Ops Cold War là game đầu tiên cho phép người chơi tùy chỉnh nhân vật. Tính năng mới là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của nhà phát triển Treyarch và Raven Software trong việc tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho game thủ Call of Duty . Người chơi sẽ tạo và tùy chỉnh nhân vật chính của riêng mình. Các nhân vật này sẽ tham gia cùng các nhân vật được yêu thích như Frank Woods, Alex Mason và Jason Hudson cho một chiến dịch lấy bối cảnh vào đầu những năm 1980.