Bắt đầu từ hôm nay (29.08), cả hai phiên bản hiện hành của Call of Duty là Call Of Duty Modern Warfare và Warzone sẽ đồng loạt khởi động sự kiện Games Of Summer, được xây dựng dựa trên những cảm hứng từ Thế vận hội mùa hè. Sự kiện dự kiến kéo dài từ 29.08 đến hết 08.09 (giờ Việt Nam), dành cho cả ba nền tảng PC, PS4, Xbox One.