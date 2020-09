Công bố ngày phát hành Halo 3: ODST

Mới đây Halo 3: ODST vừa thông báo sẽ sớm có mặt trên nền tảng PC như một phần của Halo: Master Chief Collection.

Tin tức về Halo Infinite đã có phần thưa thớt kể từ khi gameplay của nó được tiết lộ tuy nhiên sức nóng của game chưa bao giờ giảm nhiệt. Điều này không có gì lạ, vì Halo kiếm được doanh thu lớn trên Xbox kể từ phiên bản Xbox đầu tiên. Bộ ba Halo gốc và các phiên bản sau vẫn được coi là các game bắn súng góc nhìn thứ nhất hay nhất từng được sản xuất. Vì vậy, các game thủ sẽ cảm thấy hài lòng khi một game nữa đang được thêm vào Halo: The Master Chief Collection.

Halo: The Master Chief Collection bao gồm một số tựa game Halo hay nhất trong seri. Game đã xuất hiện trên Xbox One vào năm 2015 và lần lượt là PC ... thành từng phần. Các game đã được thêm từ từ vào bộ sưu tập và điều này vẫn đang tiếp diễn (tổng số cuối cùng sẽ là 6 game). Gần đây, quá trình thử nghiệm beta của Halo 3: ODST đã bắt đầu trên PC và Xbox One, vì vậy rõ ràng rằng nó sẽ sớm được phát hành trên các hệ máy đó.

Đối với những người không chắc liệu sự chậm trễ của Halo Infinite có dẫn đến cải tiến hay không thì câu trả lời là Halo 3: ODST là một lựa chọn tốt và an toàn. Tựa game này ban đầu được hình dung như một bản phát hành vượt thời gian giữa Halo 3 và Halo: Reach khi phạm vi của nó được mở rộng. Trong khi những game thủ vào thời điểm đó đặt câu hỏi liệu câu chuyện và chế độ mới (Firefight) có xứng đáng với 60 USD hay không thì điều này giờ đây không còn là vấn đề nữa. Bộ sưu tập Master Chief hiện có sẵn trên Steam với giá 40 USD và ODST sẽ là một bổ sung hoàn hảo cho một bộ sưu tập vốn đã tuyệt vời.

Không chỉ Master Chief Collection là một trong những gameHalo được đánh giá tốt nhất hiện có, mà các game trong bộ sưu tập này cũng vậy, đặc biệt là bây giờ với Halo 3: ODST được thêm vào. Ở một khía cạnh khác, tương lai của Halo Infinite vẫn chưa chắc chắn. Với những tin đồn về sự chậm trễ, gameplay dễ đoán cùng với sự thay đổi trước đó trong vai trò lãnh đạo của Infinite thì tương lai của Halo là một dấu hỏi khó hiểu. May mắn thay, sự thành công của các game trong quá khứ vẫn còn vững chắc.