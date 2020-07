Top 10 game bắn súng khó nhằn nhất trong lịch sử

Game bắn súng góc nhìn thứ nhất là một thể loại khó chinh phục đối với newbie do đòi hỏi tính nhanh nhạy như di chuyển trong lúc nhắm bắn, tuy nhiên có một số game khó đến nỗi điều đó là không tưởng. Dưới đây là top 10 game bắn súng khó nhằn nhất theo xếp hạng của Gamerant.

10. Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege là sản phẩm mới nhất của Ubisoft trong loạt game bắn súng chiến thuật . Thay vì tập trung vào các nhiệm vụ chơi đơn hoặc Săn khủng bố như trong Rainbow Six: Vegas, Siege đã tập trung hẳn vào các màn có nhiều người chơi và chiến lược này đã thành công vang dội khi trở thành một trong những game có lượng người chơi lớn nhất thế giới

Với cách chơi này khả năng để các game thủ xây dựng chiến thuật riêng cho mình gần như là vô tận nhưng cũng chính vì vậy mà nó trở nên khó khăn cho người mới tham gia. Newbie gần như sẽ nản lòng bởi các kỹ năng headshot đỉnh cao khi đối mặt với những người chơi kỳ cựu trước khi đạt được đến các cấp độ cao hơn.

9. Devil Daggers

Trong khi Rainbow Six: Siege khó vì vào sự phức tạp của game thì ngược lại Devil Daggers lại cực kỳ khó khăn do tính đơn giản của nó. Người chơi chỉ phải lo lắng về những kẻ thù xung quanh và hạ gục chúng bằng cách phóng dao găm vào chúng.

Việc xem người khác chơi Devil Daggers có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với khi bạn tự trải nghiệm . Mấu chốt của game là phải đạt được điểm càng cao càng tốt trước khi chết. Càng về cuối màn chơi thì game càng trở nên sôi động hơn và cuối cùng bạn sẽ bị áp đảo bởi hàng trăm kẻ thù trên màn hình. Tốc độ, độ chính xác và tư duy phản biện đều được vận dụng triệt để để tồn tại trong trò chơi này.

8. Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2

Áp dụng trí tuệ nhân tạo , hoạt động PvE của game này được cho là khó không thua gì chế độ chơi của Rainbow Six: Vegas 2's Terrorist Hunt. Với những màn chơi càng khó thì kẻ thù càng trở nên khó nhằn hơn nhiều, ví dụ như chúng sẽ có độ chính xác hoàn hảo và khả năng ném lựu đạn gây mất phương hướng. Để thử thách sự kiên nhẫn của game thủ, trong các màn chơi cùng trí tuệ nhân tạo còn diễn ra vô số pha cà khịa bằng cách không nghe theo lệnh của bạn.

7. Far Cry

Vốn là trùm về phát triển các game đòi hỏi đồ họa cao, Crytek là nhà phát triển đầu tiên của Far Cry. Các cấp độ ban đầu của game khuyến khích game thủ đi trinh sát các cuộc bao vây của kẻ thù và lên kế hoạch tiếp cận. Điều này tạo nên một lối chơi tuyệt vời mà các trò chơi Far Cry của Ubisoft sử dụng.

Cho tới khi đến phần sau của game, với phong cách điển hình của Crytek thì kẻ thù có hình dạng con người sẽ được thay thế bằng các dị nhân. Chúng chiếm lấy hòn đảo với khả năng bắn ba phát vào nhân vật của bạn, và đương nhiên là kẻ thù sẽ có full chỉ số sức khỏe và giáp với kiểu chỉ cần một tay cũng có thể phá tan hoang chiến dịch xuất sắc của bạn.

6. Serious Sam: The Second Encounter

Khó khăn nhất trong các trò chơi Serious Sam là màn cuối cùng khi kẻ thù có nhiều sức khỏe hơn trong khi Sam dễ bị tổn thương hơn nhiều. Mỗi trò chơi Serious Sam đều có độ khó này, nhưng không có trò nào có độ khó vượt qua Serious Sam: The Second Encounter.

Croteam tăng đáng kể số lượng kẻ thù trong mỗi lần chạm trán trong Serious Sam: The Second Encounter. Nhiều cấp độ hơn, vũ khí mở rộng theo những cách thông minh, và đội hình kẻ thù rất đa dạng và chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể biến thành thảm họa. Như chưa đủ khó, nhà phát triển game quyết định đặt người chơi vào một căn phòng nhỏ chứa hàng trăm kẻ thù.

5. Doom Eternal

Phát hành đầu năm nay, Doom Eternal đã tạo ra một tác động lớn đến thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Trò chơi này sẽ buộc người chơi phải kết hợp nhịp nhàng trong khi giết quỷ để kiếm đai đen tiêu diệt lực lượng Địa ngục.

Trò chơi được đánh giá cao ngay cả ở những màn chơi dễ hơn, và thực sự khiến người chơi phun trào adrenalin trong màn Ultra Nightmare. Một lỗi nhỏ không chỉ khiến nhân vật mất mạng mà còn kết thúc luôn ván chơi. Sự hoàn hảo là bắt buộc nếu bất cứ ai muốn chinh phục trò chơi này ở cấp độ khó nhất, nhưng thực sự có rất ít trò chơi có thể giúp cải thiện kỹ năng nhắm và định vị của bạn như Doom Eternal.

4. Counter-Strike: Global Offensive

Game bắn súng luôn là một thể loại khó để bạn thành trùm, những trò chơi này đòi hỏi người chơi phải thành thạo vũ khí, di chuyển, bản đồ và khả năng giao tiếp với người khác. Và không có game bắn súng nào làm điều này tốt hơn Counter-Strike: Global Offensive. Các bản cập nhật liên tục của Valve đã biến trò chơi này thành một tượng đài trong ngành thể thao điện tử. CS: GO đủ dễ để game thủ mới tập chơi, nhưng để thành thạo là điều mà các game thủ chuyên nghiệp dành hàng ngàn giờ để luyện tập.

3. Escape From Tarkov

Là một sự kết hợp của các tựa game Ghost Recon ban đầu với các game bắn súng sinh tồn như DayZ, không có game bắn súng nào trên thị trường có thể khiến trái tim game thủ đập thình thịch như Escape From Tarkov.

Nhân vật có được một mạng sống trong mỗi trận đấu để nhặt những gì cần thiết để đi tuần tra khắp bản đồ. Nhân vật có thể bị “chết” từ một cú headshot cách xa hàng trăm mét hay do xuất huyết sau một cuộc đấu súng khó chịu. Đặc biệt mỗi lỗi lầm nhỏ của bạn trong game cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Tuy nhiên đi kèm với rủi ro luôn là phần thưởng là một điểm đặc biệt của game Escape From Tarkov. Vượt qua khó khăn và người chơi sẽ tìm thấy một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất mà một game bắn súng góc nhìn thứ nhất có thể mang đến.

2. Call Of Duty: World At War

Call of Duty: World at War là một trải nghiệm đáng nhớ mà các game thủ sẽ không bao giờ quên vì sự khó khăn đến vô lý của nó. Beating World at War on Veteran là một bài kiểm tra nghiêm túc về sự kiên nhẫn của người chơi.

Kẻ thù sẽ sinh ra vô tận cho đến khi người chơi hoàn thành một số mục tiêu nhất định, trong khi chúng sẽ ném nửa tá lựu đạn cứ sau vài giây. Một số đạn sẽ hạ người chơi, buộc họ phải khởi động lại từ một trạm kiểm soát. Trong các màn cuối của World at War game thủ sẽ chiến đấu bên cạnh Victor Resnov, thực sự cho thấy sự thay đổi trong phần chơi đơn của trò chơi này.

1. Halo 2

Danh sách những game bắn súng góc nhìn thứ nhất khó nhất sẽ vô nghĩa nếu không đề cập đến Halo 2's Legendary. Vào giai đoạn phát hành, vì mức độ quá khó của game đã khiến người chơi bực bội. Jackal bắn tỉa một phát. Thợ săn bắn hạ gục người chơi chỉ với một phát.

Halo: The Master Chief Collection cũng yêu cầu người chơi hoàn thành toàn bộ phần chơi Huyền thoại trong chưa đầy 3 giờ để có thành tích nhất định. Trong Halo 2 còn có Skulls ẩn ở các cấp độ bổ sung để tăng gấp đôi điểm máu của kẻ thù. Các màn chơi khó nhất trong Halo 2 cũng được cho là khó nhằn nhất trong lịch sử game bắn súng góc nhìn thứ nhất.

Bạn đã trải nghiệm những game bắn súng nào kể trên? Hãy chia sẻ tại phần bình luận nhé.