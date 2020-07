7 trò vui giúp bạn cải thiện trí nhớ và kỹ năng ra quyết định

Nhà tâm thần, ảo thuật gia nổi tiếng Jason Suran tại Mỹ đã chia sẻ những kỹ năng tinh thần mà bạn có thể bắt đầu luyện tập để giúp giữ cho tâm trí sắc bén, theo BF.

1. Viết hoặc vẽ bằng tay không thuận

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ép buộc bản thân thực hiện các nhiệm vụ với bàn tay không thuận là một trong những cách đơn giản nhất để cải thiện nhận thức. Việc này buộc bộ não phải giải quyết một vấn đề quen thuộc theo một cách mới, giúp củng cố các kết nối thần kinh hiện có và hình thành những kết nối mới.

2. Chơi với khối Rubik

Mặc dù có vẻ hơi cổ điển, nhưng Rubik là một trong những công cụ phổ biến nhất để rèn luyện não bộ

Học cách giải Rubik đã được chứng minh là có giá trị về mặt tâm lý thông qua việc tích cực phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, nhận thức không gian và phối hợp tinh thần, theo BF.

3. Làm quen với kỹ thuật nhớ

Hầu hết mọi người nghĩ rằng trí nhớ tốt là thứ mà bạn có từ khi mới sinh, nhưng thật sự thì nó luôn thay đổi và có thể cải thiện.

Học hệ thống ghi nhớ liên kết giúp ta nâng cao khả năng này. Nhà tâm thần Jason Suran khuyên chúng ta nên bắt đầu với The Memory Book: The Classic Guide to Improving Your Memory at Work, at School, and at Play của Harry Lorayne và Jerry Lucas.

4. Tìm hiểu các dấu hiệu phát hiện nói dối

Không có sự thay thế nào so sánh được với công trình của Paul Ekman nếu bạn muốn tìm hiểu về các vi biểu cảm và giao tiếp phi ngôn ngữ.

Do vậy, hãy tìm đọc về nghiên cứu của ông. Hoặc đơn giản hơn, tìm các trắc nghiệm trên phương tiện truyền thông xem bản thân có phát hiện được khi người khác nói dối hay không.

5. Thiền

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần 15 phút thiền mỗi ngày có thể cải thiện nhiều thứ từ kỹ năng vận động đến hệ thống miễn dịch của bạn.

Thiền đóng một vai trò to lớn đối với sức khỏe tinh thần và là một phần không thể thiếu trước buổi diễn của Jason Suran. Nhà ảo thuật bật mí chúng ta nên bắt đầu bằng cuốn sách của Dan Harris tên Meditation for Fidgety Skeptics để hiểu hơn về thiền, theo BF.

6. Chơi bài

Chơi bài có thể không phải là một kỹ năng mà bạn cần, nhưng không hại gì nếu biết cách chơi. Ngoài việc cải thiện trí nhớ và sự tập trung, chơi bài là một cách tuyệt vời để thực hành tính toán và làm cho tâm trí quen với làm việc dưới áp lực.

7. Học ngoại ngữ

Jason Suran nói rằng có nhiều nghiên cứu phát hiện, học ngôn ngữ mới ở mọi lứa tuổi có thể nâng cao nhận thức và cải thiện việc ra quyết định, theo BF.