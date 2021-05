Nối gót Horizon: Zero Dawn , Days Gone là tựa game độc quyền thứ hai của PlayStation Studios (thương hiệu được gắn cho các game dành riêng cho hệ sinh thái PlayStation) đặt chân lên nền tảng PC. Dù trò chơi không được đánh giá cao ngay trên chính nền tảng PlayStation, Days Gone vẫn được xem là một trong những game zombie thế giới mở rất đáng chơi ở thời điểm hiện tại.