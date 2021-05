PlayStation Studios sẽ sớm ra mắt nhiều game trên PC ?

Game độc quyền (exclusive game) từ lâu đã là món vũ khí cạnh tranh số một của hệ sinh thái PlayStation ( Sony ), những thương hiệu như Uncharted , The Last Of Us, God of War,... luôn để lại những dấu ấn lớn và thu hút đông đảo cộng đồng game thủ. Do đó, Sony đã khiến làng game xôn xao khi liên tiếp "mở cửa" cho các game độc quyền đổ bộ nền tảng PC, nổi bật nhất là Horizon: Zero Dawn và Days Gone.