Dòng game kinh điển Shenmue sắp có phiên bản hoạt hình

Cũng vì lý do này, vào năm 2019 vừa qua Shenmue đã được hồi sinh trong phiên bản Shenmue 3 dành cho PC, PS4 và Xbox One. Sắp tới, người hâm mộ tiếp tục đón nhận thêm một tin vui khi công ty giải trí Crunchyroll quyết định sẽ sản xuất một bộ phim hoạt hình dài 13 tập, tái hiện lại cốt truyện Shenmue. Cốt truyện của bộ phim vẫn sẽ xoay quanh cuộc phiêu của nhân vật chính Ryo Hazuki, đặc biệt, chiếc ghế đạo diễn được trao cho Sakurai Chikara - người đứng sau thành công của One Punch Man