Ghost Of Tsushima phá kỷ lục doanh thu

Không chỉ thành công về mặt gameplay, đồ họa, chất điện ảnh ,... Ghost Of Tsushima còn là một "kèo" kinh doanh thành công của Sucker Punch và Sony. Cụ thể, chỉ trong ba ngày đầu tiên phát hành, Ghost Of Tsushima đã tiêu thụ đến 2,4 triệu bản. Thành tích này đã giúp cho Ghost Of Tsushima lập kỷ lục trên "bảng vàng" của nền tảng PS4. Rất có khả năng kỷ lục này sẽ được bảo toàn mãi mãi, do vào tháng 11 năm nay, hệ máy PS4 sẽ nhường lại sân khấu "người kế vị" PS5