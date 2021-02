King of Fighters 15 công bố trailer giới thiệu nhân vật Chizuru Kagura

Kể từ tháng 1, King of Fighters 15 đã phát hành các đoạn trailer giới thiệu nhân vật gần như hàng tuần. Mới đây nhất tại Hội nghị các nhà xuất bản trò chơi chiến đấu thường niên lần thứ hai tại Nhật Bản họ đã công bố đoạn clip giới thiệu nhân vật Chizuru Kagura.

Video King of Fighters mới nhất này theo cùng phong cách của các clip trước đó, làm nổi bật phong cách chiến đấu thanh lịch của Chizuru. Chizuru sử dụng hình ảnh phản chiếu của chính mình để gây bất ngờ và bẫy đối thủ. Cô cùng các đối thủ lâu năm Kyo Kusanagi và Iori Yagami thành lập Team Sacredasure, lần đầu tiên bộ ba tham gia giải đấu King of Fighters với tư cách là một đội chính thức. Trước đây, Team Sacredasure chỉ có thể được chọn làm “đội bí mật” trong The King of Fighters ’96 và The King of Fighters ’97.

Chizuru Kagura xuất hiện trong The King of Fighters ’96, trong đó cô là trùm phụ của trò chơi và là nhà tài trợ của giải đấu King of Fighters. Là người thừa kế của gia tộc Yata, Chizuru là một trong ba nhân vật có gia đình nắm giữ những hiện vật thiêng liêng phong ấn quái vật rắn Orochi 1.800 năm trước. Chizuru, cùng với những người thừa kế kho báu thiêng liêng Kyo Kusanagi và Iori Yagami, đã phong ấn thành công Orochi đi vào cuối The King of Fighters ’97.

Trong đoạn clip giới thiệu nhân vật chính thức đầu tiên cho King of Fighters 15, giám đốc sáng tạo Eisuke Ogura đã nói rằng phần mới nhất “sẽ khác rất nhiều” so với các phần trước. Với sự tiết lộ của Team Sacredasure và Team Hero, lời hứa của anh ấy đã được chứng minh là đúng. Benimaru Nikaido và Goro Daimon của Đội Nhật Bản đang được tách ra để tạo nên các nhân vật hoàn toàn mới.

Sự trở lại chính thức của Team Sacredasure có ý nghĩa quan trọng đối với cốt truyện ngày càng phát triển của loạt game King of Fighters. Các đối thủ như Chizuru, Kyo và Iori hợp tác có thể có nghĩa là sẽ có vấn đề nghiêm trọng đang nhen nhóm. Đội Yagami từ King of Fighters 14 đã đoàn tụ để phong ấn một thế lực tà ác, được cho là một dạng suy yếu của Orochi. Có rất ít chi tiết xung quanh câu chuyện của King of Fighters 15, vì vậy người hâm mộ sẽ phải tiếp tục ghép các manh mối lại với nhau khi nhà phát triển SNK tiếp tục tung ra các đoạn giới thiệu nhân vật bổ sung.

King of Fighters 15 dự kiến phát hành vào năm 2021.