Lost Soul Aside là một tựa game phiêu lưu hành động khiến chúng ta liên tưởng đến sự kết hợp giữa Final Fantasy và Devil May Cry do thiết kế nhân vật và bối cảnh của nó. Bên cạnh nhân vật chính Kazer trông như thể anh ta sẽ thuộc về một trong hai tựa game đình đám kể trên thì trùm cuối trong đoạn trailer giống như một biến thể thay thế của Bahamut.