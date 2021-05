Nier Reincarnation mở đăng ký trước trên Android và iOS

Nhóm phát triển cho NieR Reincarnation bao gồm nhiều cựu nhân sự đã triển khai NieR: Gestalt, NieR: Automata và cả hai phiên bản Replicant bao gồm đạo diễn Yoko Taro, nhà sản xuất Yosuke Saito và nhà soạn nhạc Keiichi Okabe. Yoko Taro cũng là người sáng tạo ra Nier, có nhiều khả năng phần phụ trên thiết bị di động sẽ vẫn trung thành với tinh thần u sầu của cốt truyện chính.

Trong đoạn trailer nói về một cô gái trong trắng bị mất trí nhớ, người thức dậy trong một vương quốc bí ẩn có tên là Cage. Được hỗ trợ bởi một thực thể giống ma tên là Mama, cô khám phá thế giới kỳ lạ để tìm kiếm ký ức của mình. Trò chơi cũng có các phân đoạn lấy cảm hứng từ các tựa game cũ bên cạnh đồ họa 3D chất lượng cao. Những thứ này dường như đại diện cho những ký ức đã phục hồi của cô gái trong trắng và đóng vai trò như một thiết bị đóng khung cho các trận chiến trong trò chơi. NieR Reincarnation sử dụng hệ thống chiến đấu theo lượt tương tự như một số phần của Final Fantasy khiến nó trở thành một sự khởi đầu đáng kể so với thiết kế thiên về hành động của loạt game. Tuy nhiên, sự thay đổi như vậy có thể hiểu được do những hạn chế do chơi game trên thiết bị di động gây ra.