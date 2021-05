Resident Evil Village bán chạy nhất trên Steam ba lần trong tuần

Tuần qua Resident Evil Village đứng top 10 về doanh thu trên Steam 3 lần chỉ 2 ngày sau khi phát hành, đánh bật PUBG và It Takes Two khỏi vị trí đầu bảng.

Đứng ở vị trí thứ hai là một tựa game chưa được phát hành, Hood: Outlaws and Legend s dự kiến phát hành vào hôm nay, nhưng các đơn đặt hàng trước đã đẩy nó lên so với Resident Evil Village. Điều này đã đẩy PUBG xuống vị trí thứ ba sau khi nó đứng đầu tuần trước và It Takes Two xuống vị trí thứ tư và bộ công cụ VR của Valve Index xếp ngay sau ở vị trí thứ năm. Dưới các gói Resident Evil, DLC Prairie Fire của Arma 3 xuất hiện ở vị trí thứ tám. Đơn đặt hàng trước cho Mass Effect: Legendary Edition chiếm vị trí thứ chín, và sau đó lọt vào top 10 là Nier: Automata, không phải Nier Replicant mới phát hành.