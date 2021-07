The Lord of the Rings: Gollum hé lộ tạo hình nhân vật và bối cảnh tuyệt đẹp

Kể từ khi được công bố vào năm 2019, The Lord of the Rings: Gollum đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng game . Tiếp nối cuộc phiêu lưu của nhân vật Chúa tể những chiếc nhẫn, trong khi tựa game ban đầu được dự định phát hành trên các nền tảng PC và console vào cuối năm nay tuy nhiên theo thông tin mới nhất Daedelic Entertainment cho biết tựa game này sẽ chính thức ra mắt vào 2022.

Nhà phát triển còn cho biết The Lord of the Rings: Gollum sẽ có mặt trên các nền tảng PC, PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One, Xbox Series X và Nintendo Switch vào mùa thu 2022. Thông báo được đưa ra cùng với những hình ảnh hé lộ bối cảnh game và một số nhân vật đặc trưng sẽ xuất hiện trong game.

Đầu năm nay, hãng cũng đã hé lộ cuộc phiêu lưu của Gollum sẽ đưa anh ta ra khỏi vùng đất Mordor. Người chơi sẽ được đi đến Great Forest of Mirkwood và Mines of Moria trong hành trình tìm kiếm chiếc nhẫn quý giá của Gollum.

Trong đoạn clip trên đã cho thấy quang cảnh tuyệt đẹp với những cánh đồng xanh tươi và kiến trúc thần tiên cùng với những nhân vật nổi trội như Gandalf the Grey, với tạo hình đội chiếc mũ cao, khoác một chiếc áo choàng lông vũ lớn đang cầm một cây gậy gỗ và không thể thiếu một bộ râu dài màu xám.

Đoạn clip cũng tiết lộ Thranduil, Elven King of Mirkwood và cha đẻ của Legolas. Ngoại hình của anh ấy rất phù hợp khi mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh lá cây, miếng đệm vai bằng gỗ và một chiếc mũ đội đầu làm từ những cành cây thường xuân lủng lẳng.

Lord of the Rings: Gollum dự kiến sẽ ra mắt trên PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One và Xbox Series X.