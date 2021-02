Tinh thần LGBTQ+ đã mang đến giải thưởng tại Gayming Awards 2021 cho Hades

Một chi tiết ẩn trong Hades mà một số người hâm mộ có thể không biết là có một lựa chọn khiến cho nhân vật Zagreus có thể chọn hẹn hò với 3 trong số những NPC có mặt trong House of Hades. Vì người chơi có thể chọn hẹn hò với Thanatos, Megaera hoặc Dusa, điều này làm cho Zagreus trở thành một nhân vật lưỡng tính, vốn không phải lúc nào cũng xuất hiện phổ biến game chơi và là một khía cạnh mà nhiều người chơi yêu thích.

Điều này đã khiến Hades được đề cử ở nhiều hạng mục tại Lễ trao giải Gayming lần đầu tiên được tổ chức bởi EA Games. Trong số rất nhiều trò chơi được đề cử ở nhiều hạng mục, Hades đã giành được giải Trò chơi của năm. Đồng thời Hades cũng giành được Giải thưởng Độc giả của Tạp chí Gayming, cả hai đều được quyết định bởi một hội đồng giám khảo quốc tế gồm các chuyên gia trong ngành LGBTQ+.

Ngoài Hades, các danh hiệu khác có đại diện LGBTQ+ cũng được công nhận tại Gayming Awards 2021, chẳng hạn như If Found ... và Tell Me Why. Lễ trao giải này chắc chắn sẽ giúp ghi nhận và làm nổi bật sự hiện diện ngày càng nhiều của các cá nhân LGBTQ+ không chỉ trong ngành công nghiệp game và cộng đồng

Đặc biệt là trong vài năm gần đây, việc đại diện LGBTQ+ trong game đã bắt đầu đạt đến một tầm cao mới đáng kinh ngạc. Với các tựa game mang tính bước ngoặt như Life is Strange và Night in the Woods thể hiện các nhân vật LGBTQ+ được viết rất hay, phức tạp và đáng nhớ, cách thể hiện tương tự cũng có thể áp dụng cho các loạt trò chơi cao cấp như The Last of Us và Borderlands