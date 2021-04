Tựa game đấu kiếm thời trung cổ Chivalry 2 sẽ ra mắt trong tháng 6

Trước Chivalry: Med Middle Warfare, đã có những tựa game nhiều người chơi phong cách kiếm hiệp như War of the Roses siêu thực đến mức khó hiểu và phức tạp. Tuy nhiên, Chivalry có nhịp độ nhanh, đẫm máu và cuồng nhiệt, có phong cách chơi giống như một game FPS cận chiến. Mặc dù có rất nhiều lỗ hổng, nhưng nó đã cho thấy tiềm năng của một dòng game chiến đấu thời trung cổ bằng cách tập trung vào cảm giác PvP, và cuối cùng đã mở đường cho các tựa game như For Honor và Mordhau